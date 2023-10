Leclerc looft F1-teambaas Vasseur: Nuchterheid had Ferrari nodig

Begin dit seizoen kwam Frederic Vasseur bij Ferrari binnen als nieuwe teambaas die de Italiaanse renstal terug naar de top moest brengen. Ondanks dat dat nog niet gelukt is, is coureur Charles Leclerc blij met de nuchtere manier waarop Vasseur het team leidt. "Fred heeft geen uitgesproken emoties en dat past goed bij de positie die hij heeft", vertelt de Monegask in Qatar. "Als onderdeel van een Italiaans team en als onderdeel van Ferrari geniet ik van de emoties wanneer het goed gaat en hoe gepassioneerd de mensen zijn, maar met Fred wordt dat gebalanceerd. Ik denk ook dat het goed is dat we een helder beeld hebben van wat ons doel is."

Het doel om terug naar de top te gaan bleek voor in ieder geval dit seizoen een kansloze missie, want Red Bull Racing is dit seizoen veel sneller dan de Italiaanse renstal. Niet alleen de Oostenrijkse concurrent is Ferrari te snel af, maar ook Mercedes staat voor het team in het constructeurskampioenschap. Toch is het bij de formatie uit Maranello relatief rustig, mede dankzij de stijgende lijn die sinds de Grand Prix van Zandvoort is ingezet. Het toppunt daarvan was de overwinning in Singapore voor Carlos Sainz, maar ook Leclerc laat betere prestaties zien. "We hadden zeker in Zandvoort meer van de auto begrepen", verklaart de 25-jarige Leclerc. "Dat werd in Monza bevestigd, want die baan heeft een heel ander karakter. Het helpt ons om het maximale uit de auto te halen. In het begin van het seizoen hadden we nog te veel wisselende prestaties, het ene weekend waren we goed en toen weer niet. Dat hebben we aangepakt."

Waar Leclerc lovend is over de doorontwikkeling van de SF-23, houdt teamgenoot Sainz nog een slag om de arm. De Spanjaard vindt namelijk dat de auto nog altijd te veel moeite heeft om de banden in leven te houden. "Dat is meer ons zwakke punt dan de bandendegradatie", vertelt de Spanjaard. "We hebben dit jaar als coureurs hard gewerkt aan het bandenmanagement en we hebben daar grote stappen in gezet. We weten dat in de Formule 1 niets ineens ontstaat, maar dat het een toenemende ontwikkeling is. Daar zijn we dit jaar goed mee bezig."