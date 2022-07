Leclerc verrast door snelheid Ferrari in kwalificatie GP Frankrijk

De kwalificaties gaan het hele seizoen al goed bij Ferrari en in het bijzonder bij Charles Leclerc. Voor de Franse Grand Prix had hij al zes poles op zijn naam staan, maar de laatste drie races stond hij op dat vlak droog. In Frankrijk maakte de Monegask een einde aan die droogte door in Q3 overtuigend naar pole-position te rijden. Leclerc opende Q3 al met de snelste tijd, al was het verschil met Max Verstappen slechts acht duizendsten van een seconde. In de tweede run dook hij vervolgens nog eens drie tienden onder zijn eigen tijd, waardoor hij met 1.30.872 zijn zevende pole van het seizoen voor zich opeiste.

Daarbij kreeg Leclerc wel wat hulp van teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard haalde Q3, maar moet wegens een motorwissel achteraan starten. In het laatste kwalificatiesegment werd hij dan ook op pad gestuurd met het doel om Leclerc van een slipstream te voorzien op het stuk van Mistral Straight na de chicane. "Het was een geweldige ronde. Het hele weekend had ik moeite om een goede ronde aan elkaar te knopen, maar nu lukte dat wel", analyseerde Leclerc zijn poleronde direct na de kwalificatie. "Ik moet echter ook zeggen dat ik de hulp van Carlos had. Dat was geweldig teamwork, want zonder Carlos was de marge veel kleiner geweest. Ik wil hem enorm bedanken en hopelijk kan hij zich morgen bij ons voegen in de strijd om de overwinning."

Voorafgaand aan de kwalificatie leek het nog geen uitgemaakte zaak dat Ferrari opnieuw met de pole aan de haal zou gaan. Red Bull Racing kwam sterk voor de dag in de derde en laatste vrije training. Enkele uren later was Ferrari echter in alle segmenten van de kwalificatie sneller dan de concurrent, tot verbazing van Leclerc. "Ik voelde zeker de dreiging van Red Bull. Na Q1 was ik eigenlijk heel verrast door de snelheid die we hadden. Ook in Q2 waren we heel sterk, dus op een of andere manier hebben we het om weten te keren voor de kwalificatie. Dat is een fijne verrassing."

Afgaande op het beeld van de trainingen en de kwalificatie hebben Red Bull en Ferrari opnieuw voor verschillende afstellingen gekozen. Zo heeft de Oostenrijkse formatie weer de overhand qua topsnelheid, terwijl Ferrari in de bochtige secties juist tijd goedmaakt. Leclerc vindt het dan ook lastig om een voorspelling voor de race te doen. "De auto voelt goed, maar het is lastig om te begrijpen wat de jongens van Red Bull gisteren hebben gedaan, want er zat veel verschil tussen wat betreft de rondetijden. Laten we afwachten hoe het morgen gaat."

Video: Sainz helpt Leclerc met slipstream in Q3