Leclerc na incident met Verstappen en Perez: "Momenten beter kiezen"

Leclerc werkte op zaterdag eerst een imponerend sterke kwalificatie af en mocht de race over het 'outer circuit' in Bahrein als vierde aanvangen. De Ferrari-kroonprins wilde op zondag echter te snel te veel, waardoor hij zich in de vierde bocht vergaloppeerde. Leclerc remde te laat en tikte de latere racewinnaar Perez in de rondte. Verstappen moest uitwijken, belandde in de bandenstapels en werd zo indirect ook slachtoffer van het moment.

Schuldbewuste Leclerc leert van inschattingsfout

"Ik denk dat ik de stewards niet echt veel keus heb gelaten", begint hij zijn terugblik in Abu Dhabi nog even. Hij duidt daarmee vanzelfsprekend op de gridstraf, waardoor hij voor aanvang van de laatste race van 2020 drie plaatsen achteruit moet op de startopstelling. "Omdat ik de race in Bahrein niet wist te finishen, moest ik natuurlijk wel op een andere manier straf krijgen. Daardoor konden ze mij alleen maar bestraffen voor de volgende race."

Klagen over die straf doet Leclerc allerminst, ook omdat hij weet dat hij verkeerd zat. "Het is wat het is, we kunnen er nu ook niets meer aan doen. Ik heb dit jaar trouwens best veel plekken gewoon in openingsronden en dat heeft me veel punten opgeleverd. Maar soms valt het gewoon niet mijn kant op, zoals vorige week of aan het begin van dit seizoen in Oostenrijk. Ik heb er zoals gezegd meer punten mee gewonnen dan verloren, maar zal mijn gevechten in het vervolg wel iets beter kiezen", legt hij aan onder meer Motorsport.com uit.

Met die laatste woorden geeft Leclerc aan dat het niet zinvol was om vorige week alles te riskeren voor een inhaalactie op Verstappen. "In de openingsronde een positie op Max winnen, had ons uiteindelijk geen beter resultaat opgeleverd, vooral doordat Max [over een langere afstand] toch sneller was gebleken. Daar kan ik weer van leren, maar verder ligt het incident nu echt achter ons."

Verstappen laat 'ongelukkige' uitvalbeurt achter zich

Verstappen denkt er ook zo over en wil weinig woorden vuil maken aan het moment. De Nederlander noemde het zondag 'een domme actie' van Leclerc, maar voelt geen behoefte om daar met de Ferrari-piloot over na te praten. "Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon racen en dan naar huis. Het heeft geen zin om er steeds over door te gaan en er een soort bitch fight van te maken", lacht hij.

Daarnaast noemt Verstappen het allemaal wat ongelukkig. "Ik had niet eens gezien dat er gravel lag aan de buitenkant, maar kon sowieso niets anders doen. Als ik vol op de rem was gegaan om te wachten totdat Checo helemaal uit zijn spin zou zijn, dan was ik waarschijnlijk wel geraakt door Charles. Hij miste één wiel, dus ja... Kortom: ik kon niks doen en nergens heen. Het was gewoon ongelukkig dat net daar wat gravel lag, want dan onderstuur je zo de muur in."

In de nieuwe GPUpdate Podcast nog meer duiding van Verstappens uitvalbeurt en de actie van Leclerc: