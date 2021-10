Ferrari kende een uitermate stroef seizoen in 2020, maar beleefde in Turkije een van haar betere weekenden. Het Italiaanse team pakte een derde en vierde plaats op Istanbul Park, waar de rijders geconfronteerd werden met een uitermate gladde asfaltlaag, die speciaal voor de terugkeer van de Formule 1 nieuw was gelegd. De organisatie van de Turkse Grand Prix heeft getracht het baanoppervlak voor dit jaar op te ruwen, maar als het aan Charles Leclerc ligt, is het de komende dagen wederom glibberen en glijden geblazen.

“Ik herinner me dat ik enorm van dat weekend heb genoten”, blikte Leclerc donderdag tijdens de persconferentie terug op de Turkse Grand Prix van vorig jaar. De Monegask zat tijdens de alle drie de vrije trainingen bij de snelste drie. In de natte kwalificatie slaagde hij er echter niet in om zijn banden in de juiste window te krijgen met de veertiende tijd tot gevolg. Leclerc stond uiteindelijk twaalfde op de grid en knokte zich in de race naar een knappe vierde plaats, terwijl teamgenoot Sebastian Vettel als derde aan de finish kwam na als elfde te zijn vertrokken. “Er was heel weinig grip en ik weet nog dat daar heel veel mensen over aan het klagen waren. Ik was een van de weinigen die er blij mee was, want we waren competitief en waren voor goede posities aan het vechten. Een podiumplaats bleek zelfs tot de mogelijkheden te behoren. Dus ja, ik heb wel genoten van dat weekend. Het eindigde dan misschien niet zoals ik wilde, doordat ik met een vierde plek net naast het podium greep, maar alles bij elkaar was het een positief weekend voor ons. Ik hoop dat we dat dit jaar kunnen reproduceren.”

De promotor van de Turkse Grand Prix heeft de baan onlangs met waterstralen laten behandelen, waardoor er meer grip moet zijn. “Ik heb gehoord dat ze wat dingen hebben veranderd en dat ze de baan een paar keer een schrobbeurt hebben gegeven, dus we zullen zien of het nog steeds zo slecht is als vorig jaar”, vervolgde Leclerc. “Ik verwacht van niet, maar hopelijk is het nog wel steeds aan de gladde kant en hopelijk kunnen wij daar opnieuw van profiteren.”

Valtteri Bottas ging vorig jaar liefst zes keer in de rondte tijdens het treffen in Turkije, terwijl Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton de race op zijn naam schreef en zo het kampioenschap binnenhaalde. “Het gaat de laatste tijd volgens mij niet slecht in de regen, dus ik denk dat we wel wat geleerd hebben over de banden en dan vooral over wat de beste temperaturen en bandendruk zijn voor de inters en full wets”, vertelde Bottas. “Maar ik hoop verder echt dat de baan dit jaar meer grip geeft, want het was een jaar geleden behoorlijk extreem, zelfs op een droge baan. Ik ben benieuwd hoe het nu zal zijn.”