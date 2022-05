Leclerc vestigt hoop op Ferrari-upgrades om terug te slaan in Spanje

Na afloop van de kwalificatie leek Ferrari de beste papieren te hebben voor de overwinning in de eerste Grand Prix van Miami in de historie van de Formule 1 met Charles Leclerc en Carlos Sainz op de eerste startrij. Op zondag zou het uiteindelijk toch anders lopen: Max Verstappen verschalkte Sainz bij de start, waarna hij in ronde negen al afrekende met Leclerc. De Monegask zag de regerend wereldkampioen daarna weglopen, maar kreeg na een late safety car nog een kans om aan te vallen. Leclerc kon zijn F1-75 er echter geen moment naast zetten bij Verstappen, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede plek in Miami.

Ondanks het surplus aan topsnelheid bij Red Bull Racing, wijst Leclerc na afloop van de race vooral naar de medium banden van Pirelli als oorzaak waarom het aanvankelijk niet zo lekker liep. “Het was fysiek gezien een heel moeilijke race. We hadden het behoorlijk lastig op de mediums, vooral in de eerste stint. Toen werden we ook ingehaald en vanaf dat moment was onze race nog iets moeilijker”, legt de Ferrari-coureur uit. “Op de harde band waren we heel competitief. Tegen het einde dacht ik op een gegeven moment dat ik Max kon pakken, maar vandaag hadden zij [Red Bull] een voordeel qua snelheid. Het was echter leuk en het is geweldig om opnieuw zoveel mensen te zien. Ik blijf het zeggen, maar het is geweldig om zoveel Ferrari-fans op de tribune te hebben.”

Nadat Leclerc en Verstappen in Bahrein, Saudi-Arabië, Australië en de sprintrace op Imola al streden om de overwinning, leverden zij in Miami de vijfde ronde van hun strijd. De WK-leider staat nu op twee zeges, Verstappen trok drie keer aan het langste eind. De laatste twee races vielen echter uit in het voordeel van de Red Bull-coureur en dus ziet Leclerc de noodzaak bij Ferrari om verbeteringen door te voeren. “We moeten blijven pushen. Upgrades worden heel belangrijk gedurende het jaar. Ik hoop nu dat we vanaf de volgende race een stap vooruit kunnen zetten, maar het is vanaf het begin van het seizoen al spannend en dat is wat we graag willen zien.”

Leclerc heeft na vijf races nog altijd de leiding in het kampioenschap in handen. Zijn voorsprong op Verstappen is echter teruggelopen tot 19 punten, doordat de Nederlander in Miami ook de snelste ronde klokte.