Leclerc: Hoop echt dat Sainz en ik morgen samen kunnen werken

Nadat hij in de kwalificatie de tweede tijd reed, kwam Charles Leclerc goed van zijn startplek tijdens de sprintrace voor de Grand Prix van Oostenrijk. Door sterk verdedigen van Max Verstappen moest hij daarna kort toezien hoe teamgenoot Carlos Sainz hem passeerde, maar op weg naar bocht vier counterde hij alweer. Terwijl Verstappen vervolgens wegreed, moest Leclerc in zijn spiegels blijven kijken. Sainz drong namelijk aan en kwam halverwege de race zelfs even voorbij, maar opnieuw wist de Monegask een succesvolle tegenaanval in te zetten. Daarna liet zijn Ferrari-teamgenoot het erbij zitten, waardoor Leclerc zich in de slotfase op zijn eigen race kon richten.

Verstappen was na die gevechten van de Ferrari-coureurs echter al gevlogen, waardoor Leclerc voor de taak stond om een gat van drie seconden dicht te rijden. Hij wist zijn achterstand uiteindelijk te halveren, maar aanspraak op de zege maakte hij nooit. "Het was lastig. Het eerste deel van de race draaide volledig om managen, maar Max was erg snel. Hij pushte behoorlijk aan het begin", zei Leclerc na afloop van de sprintrace. "Ik probeerde intussen mijn banden te controleren om aan het einde aan te kunnen vallen. Daarna kwam er een klein gevecht met Carlos en tegen het einde begon ik te pushen. Ik pakte toen wat tijd terug, maar het was over het algemeen heel close."

Leclerc kan echter wel hoop putten uit diverse aspecten van zijn race. Zo kwam hij goed van zijn plek en kon hij bijna de aanval inzetten op Verstappen. Wat dat betreft hoopt hij zondag opnieuw goed van zijn plek te komen. "De race is morgen, en hopelijk kunnen we dan net zo'n goede start beleven als vandaag zodat we iets meer druk op Max kunnen zetten." Aan de andere kant wil Leclerc voorkomen dat hij opnieuw onder druk van teamgenoot Sainz komt te staan. Tijdens de Britse Grand Prix wilde Ferrari al geen teamorders inzetten en ook tijdens de sprintrace gebeurde dat niet. Van samenwerken in de jacht op Verstappen was dan ook geen sprake en Leclerc lijkt er enigszins een hard hoofd in te hebben dat dit op zondag wel gaat gebeuren. "Al hoop ik daar echt op."

Video: Charles Leclerc met vertrouwen naar de race op zondag