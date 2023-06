Gilles Villeneuve scoorde zijn eerste Formule 1-zege met Ferrari tijdens de eerste Grand Prix op de baan nabij Montreal. Na zijn dood tijdens de Belgische Grand Prix van 1982 werd het circuit naar hem vernoemd. Afgelopen mei reed Charles Leclerc met Villeneuve's Ferrari 312T4 uit 1979 op Fiorano, dit omdat het 40 jaar geleden is dat het ongeluk in Zolder plaatsvond. De Monegask eert in Canada de Ferrari-legende met een speciale helm. Het design is gemaakt door Adrien Paviot.

"Gilles Villeneuve was een ongelooflijke coureur", zegt de 25-jarige Monegask. "Hij had veel passie voor Ferrari, dat zag je meteen zodra hij de baan op ging. Dit is mijn speciale helm voor het weekend. Hij is geïnspireerd op het ontwerp dat Gilles had." In 2022 kreeg Leclerc al de kans om in Monte Carlo in een auto van Villeneuve te stappen. "Dat was speciaal", gaat hij verder. "Het was een geweldige ervaring. De auto's van toen waren echt heel anders. Op het moment dat ik in de auto klom, voelde ik meteen hoe veilig het tegenwoordig is. Om in die tijd met die veiligheid te pushen, daar moest je mentaal echt sterk voor zijn. Het was leuk en een heel speelse auto. Het was gaaf."

Dan gaat de blik op de Grand Prix van Canada. Leclerc houdt de verwachtingen laag, doordat de race in Spanje niet van harte verliep. Ferrari kiest er tevens voor geen updates te introduceren in Montreal, iets dat de Scuderia in Barcelona wel deed. "Hier hebben we niets nieuws", aldus Leclerc. "Ik verwacht dus geen wonderen. Het is zaak dat het pakket gemaximaliseerd wordt en dat we leren hoe de auto beter kan worden afgesteld. In Spanje zaten we ernaast, daardoor verloren we veel. We hebben daar veel van geleerd. Ik ben er zeker van dat we het nu beter gaan doen, al zal het geen grote stap zijn."

In 2022 reed Leclerc een sterke race op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij startte achteraan en knokte zich naar de vijfde plek. De Ferrari-coureur erkent dat het pakket van de SF-23 niet zo competitief is. "Vorig jaar zaten we in een heel andere situatie dan nu. Ik verwacht dat Aston Martin sterk zal zijn, net als Red Bull. Het is voor ons lastig inschatten waar Mercedes precies staat. Maar nogmaals, de focus ligt op onszelf. Het is een uitdagende baan. Het weer kan ook nog alle kanten op."