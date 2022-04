Leclerc: Gegroeid als coureur, maar ben geen 2.0-versie van mezelf

In 2019 kon Charles Leclerc voor het eerst – en tot dit jaar meteen ook voor het laatst – strijden om overwinningen. In zijn eerste seizoen bij Ferrari behaalde hij er twee, maar na successen in België en Italië was het gedaan met de pret. Na twee moeilijke seizoenen is de Monegask nu echter weer terug aan het front, met een zege in Bahrein en een tweede plek in Saudi-Arabië. Zodoende staat Leclerc na twee races fier aan kop in het kampioenschap. Her en der wordt gesuggereerd dat hij dit seizoen als versie 2.0 van zichzelf rondrijdt, maar zelf kan hij zich daar niet in vinden. Tegelijkertijd erkent hij wel dat hij ten opzichte van vorig jaar een stap vooruit heeft gezet.

“Iets wat ik overal zie en wat mij niet bevalt, is dat ik nu ‘Charles 2.0’ ben. Dat is niet het geval”, maakt Leclerc duidelijk in Melbourne “Ja, ik ben van jaar tot jaar gegroeid, maar dat ging lineair. Ik hou er ook niet van om geluk erbij te betrekken, maar vorig jaar heb ik met name in twee races veel waardevolle punten heb verloren zonder dat ik daar echt iets aan kon doen. Uiteindelijk heeft mij dit veel gekost. Daarnaast merkt niemand het op als je heel goed presteert, maar om de vierde of zevende positie vecht. Dat maakt het lastig. Natuurlijk ben ik waarschijnlijk nog beter nu ik om overwinningen vecht, want dit is wat ik graag doe. En het is geweldig om weer in deze positie te zijn. Maar over het algemeen was het van jaar tot jaar een lineaire groei en geen enorme stap.”

Geen extra druk door gevechten aan het front

In beide races tot dusver vocht Leclerc een prachtig duel om de overwinning uit met Max Verstappen. De druk van het vechten met de regerend wereldkampioen is niet iets waar de Ferrari-coureur naar eigen zeggen onder gebukt gaat. “Dit is een goede situatie om je in te bevinden, denk ik. Dat er meer druk is, betekent dat je iets goed doet en op de juiste plek zit. Ik heb nooit echt moeite gehad met druk, ik heb een mindset die gewoon is gericht op mezelf en het werkt dat ik moet doen in de auto, niet om na te denken over de resultaten en alles eromheen”, stelt Leclerc. “Nadat de laatste jaren heel moeilijk zijn, raakt heel het team gemotiveerd – inclusief ik – doordat we weer aan de top staan. Het is goed om hier weer te staan.”

Tot dusver heeft Leclerc in de onderlinge strijd binnen Ferrari afgerekend met teamgenoot Carlos Sainz Jr., die nog wat moeite lijkt te hebben om zich op zijn gemak te voelen in de F1-75. Ook Leclerc weet echter dat hij zelf nog meer uit de auto kan halen. “Ik denk dat het nog steeds heel duidelijk is dat ik aan de auto moet werken om beter en beter te worden. Natuurlijk is het nog vroeg in het seizoen en weet ik zeker dat alle coureurs hier nog wat marge hebben”, aldus de 24-jarige coureur. “Dus het gaat er dan om hoeveel marge iedereen heeft en dat is lastig te zeggen. Ik weet niet echt waar ik tijd win [op Sainz], ik gok overal een beetje. Maar we wachten het af. Carlos is een heel sterke coureur en het is slechts een kwestie van tijd voordat hij zich op zijn gemak voelt in de auto.”