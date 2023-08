Met een vierde plek bij de constructeurs is de eerste seizoenshelft voor Ferrari rampzalig verlopen. Het team uit Maranello sprak de verwachting uit dat ze Red Bull Racing wilden aanvallen, maar in de praktijk blijkt dat naast de Oostenrijkse concurrent ook Mercedes en Aston Martin dit seizoen betere prestaties laten zien. Toch heerst er na de GP van België een positieve sfeer bij de Italiaanse renstal, op Spa mocht Charles Leclerc weer het podium betreden met een derde plek. Volgens de Monegask was er sowieso geen sprake van paniek bij zijn werkgever, mede dankzij teambaas Frederic Vasseur.

Leclerc prijst zijn teambaas vanwege de rust die binnen het team gebleven is, ondanks de moeilijke eerste twaalf races. In een exclusief interview Motorsport.com laat de 25-jarige Ferrari-rijder weten dat Vasseur er goed in geslaagd is om alle negatieve pers buiten het team te laten. "We hebben een bubbel gecreëerd waardoor we niet te veel beïnvloed worden door wat zich buiten het team afspeelt. Dat is heel goed. Fred [Vasseur] heeft goed begrepen dat we in het verleden te veel beïnvloed werden door de pers. Dat was één van de dingen waarop we aan het begin van het seizoen hebben gefocust en volgens mij is dat goed gelukt." De vijfvoudig racewinnaar begrijpt dat meerdere teams last hebben van de negatieve pers. "Maar wij staan net wat sneller in de spotlights."

Weg terug vinden

Voor Leclerc is het niet de eerste keer als Ferrari-coureur dat de eerste seizoenshelft teleurstellend verloopt. Ook in 2020 ging het de Monegask niet voor de wind, mede dankzij een aantal uitvalbeurten eindigde Leclerc destijds als achtste. Destijds werd de rijder achtste in de eindstand van het WK. Leclerc verwacht dat Ferrari nu verder is en lessen heeft geleerd van dat seizoen: "Toen waren de resultaten natuurlijk ook teleurstellend. Dat is moeilijk, maar ik weet dat op dat soort momenten het belangrijkste is om een duidelijk ontwikkelingspad te hebben. Het is namelijk heel makkelijk om op de momenten dat het moeilijk gaat van dat pad af te wijken. Het is meestal niet een ding wat dat veroorzaakt, maar het zijn vaak een heleboel kleine dingetjes bij elkaar die ervoor zorgen dat je van het pad afgaat. We moeten juist die dingen vastzetten en ons daarop focussen. We hoeven niet alles te betwijfelen. Dat hebben we deze keer goed gedaan." De Monegask legt uit wat het verschil met 2020 is: "Toen was het moeilijker om het juiste pad weer te vinden. Dit jaar had ik het idee dat we die direct weer te pakken hadden. We gaan volgens mij de juiste richting op."

De zoektocht voor Ferrari naar de weg omhoog wordt gekenmerkt door ups en downs. Met name in de kwalificatie komt de SF-23 vaak naar boven als een van de snelste bolides, met Leclerc tweemaal op pole. Eenmaal in de race zakken de rode wagens vaak door het veld heen en er is dan ook nog geen race gewonnen. De Ferrari's hebben met name te kampen met een bandenprobleem, het rubber slijt veel sneller dan bij de concurrentie. Gevraagd of het een kwestie van downforce vinden is, antwoord Leclerc openhartig: "Het is moeilijker dan gedacht. Om eerlijk te zijn, dacht ik na de eerste twee races 'dit is raar'. We zijn in de kwalificatie snel, maar in de races hebben we het erg moeilijk. Dat terwijl onze auto dezelfde is, daar kunnen we niks aan veranderen. Toen we eenmaal twee, drie dingen doorhadden waardoor we meer race pace konden krijgen, zijn we ook dat pad op gegaan."

"Het kost tijd in de Formule 1 om beter te worden", vertelt Leclerc, die geduld van de Tifosi vraagt. "Het is niet van de ene op de andere dag dat je een stap zet. We hebben een aantal stappen vooruit gezet, maar we moeten zeker nog een aantal zetten om Red Bull bij te halen."