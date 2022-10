Leclerc: Ferrari maakt in races stappen ten opzichte van Red Bull

Ferrari staat al sinds 2008 droog als het gaat om het winnen van kampioenschappen, maar vloog dit seizoen uit de startblokken met twee overwinningen in de eerste drie races. Een combinatie van strategische blunders en een onbetrouwbare F1-75 hebben ervoor gezorgd dat het team na de veelbelovende start op achterstand kwam en de titels moest laten aan Max Verstappen en Red Bull Racing. Toen de hoop op de wereldtitel vervlogen was, begon Ferrari vroegtijdig met de voorbereidingen op 2023 door de laatste races van dit seizoen te gebruiken om strategie en uitvoering te verbeteren.

Hoewel Leclerc van mening is dat de Ferrari-auto niet helemaal op het niveau van rivaal Red Bull zit, stelt de Monegask dat het team wel degelijk vooruitgang boekt. Op de vraag hoe groot de kans is dat de zegeloze reeks doorbroken wordt: “Dat is moeilijk te zeggen op dit moment”, zegt Leclerc over het team dat sinds de Franse GP in juli geen race meer won. “Ik geloof dat Red Bull op zondag nog altijd het te kloppen team is. Ze vinden altijd iets van de zaterdag op de zondag en dat is ons nog niet helemaal gelukt. Maar we komen eraan.”

Leclerc heeft het dan vooral over de uitvoering en niet zozeer over de pure snelheid van de wagen. “De prestaties zelf niet, maar ik heb het vooral over de manier waarop we onze races uitvoeren. Zoals ik al zeg, sinds een paar races werken we hard aan de strategie en de communicatie daarvan. Het voelt alsof we een stap in de juiste richting zetten. Maar natuurlijk is er nog altijd een gat in de snelheid die we op zondag laten zien ten opzichte van Red Bull, dat moet beter. Daar werken we aan, al hebben we nog geen oplossing gevonden. We leveren goed werk. We focussen ons nu op één ding en dan kunnen we ons over het algemeen vrij snel verbeteren. Ik ben er vrij zeker van dat we op korte termijn zullen scoren.”

Leclerc vecht in het rijderskampioenschap om de tweede plek met Red Bull-coureur Sergio Perez. Het verschil is slechts twee punten in het voordeel van de Ferrari-man.