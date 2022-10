Leclerc na elfde tijd in Suzuka: "Het was een best goede dag"

Na regenachtige omstandigheden tijdens de Grand Prix van Singapore werd de Formule 1 op de vrijdag van de Grand Prix van Japan opnieuw geconfronteerd met regen. Daar waar Mercedes in de tweede oefensessie de ranglijst aanvoerde en Red Bull Racing daarachter aansloot, had Ferrari op het oog meer moeite om op snelheid te komen. Carlos Sainz was op P6 de beste Ferrari-rijder, terwijl teamgenoot Charles Leclerc zijn naam pas op de elfde positie terugvond. Met een achterstand van 2,7 seconden op snelste man George Russell lijkt de Monegask een rampzalige vrijdag achter de rug te hebben, maar zelf denkt hij er niet zo over.

"Het was een best goede dag. Het gevoel in de auto is goed. We moeten het morgen laten samenkomen, maar het gevoel is goed", liet Leclerc na afloop van VT2 optekenen. Ondanks het magere resultaat in de tweede training denkt hij dat Ferrari prima voor de dag kan komen als het zondag opnieuw regent. "Het voelt best goed. De tweede vrije training was opnieuw erg lastig doordat de banden er helemaal aan waren, maar er valt van vandaag voldoende te leren met het oog op met name de race. Het was een positieve vrijdag en laten we morgen afwachten, want de omstandigheden gaan flink veranderen."

Compromissen sluiten qua afstelling voor GP Japan

Daarmee doelt Leclerc op de omslag van het weer die eraan zit te komen. Naar verwachting verloopt de zaterdag droog, maar is er op zondag weer een kans op regen tijdens de race. Dat vooruitzicht betekent dat het zoeken van de juiste afstelling voor de race geen eenvoudige klus is en waarschijnlijk gaat uitdraaien op het zoeken van een compromis tussen droog en regen, aldus Sainz. "We moeten dit weekend wat compromissen gaan sluiten, want de kans is groot dat het zondag gaat regenen. Er zijn dus wat dingen waar we twee keer over moeten nadenken richting de kwalificatie. Ik denk dat het een interessant weekend wordt. De combinatie van een droge baan tijdens de kwalificatie en de dreiging van regen voor zondag gaat het interessant maken."

Toch is het niet zo dat Sainz hoopt op een droge race, of dat hij juist een race op nat asfalt wil hebben. Voor de strijd met Red Bull Racing maakt dat in zijn ogen weinig uit, doordat de Oostenrijkse renstal eigenlijk in alle omstandigheden sterk lijkt te zijn. "Ik denk dat Red Bull overal en in alle omstandigheden snel is: regen of droog, snel of langzaam, lange rechte stukken of bochten. Met hun huidige pakket zijn ze overal snel, maar dat geldt ook voor ons. Wij zijn ook heel snel, dus het is een kwestie van het weekend het beste uitvoert."

De hoogtepunten van de tweede vrije training voor de GP van Japan