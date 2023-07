Leclerc ontbrak in tweede training: “Maar probleem is opgelost”

Charles Leclerc opende het Britse Grand Prix-weekend vrijdag met een vijfde tijd in de eerste vrije training, op bijna zeven tienden van een seconde achterstand van snelste man Max Verstappen. In de tweede oefensessie kon de Ferrari-coureur vervolgens niet rijden vanwege een probleem met zijn auto. “Het team heeft uitgezocht wat er aan de hand was en vrijwel alles aan de wagen vervangen. Voor zaterdag zou het in orde moeten zijn”, reageerde Leclerc na de vrijdagse trainingen op Silverstone.

“Het was een elektrisch probleem. Het heeft geen verdere invloed op de rest van het weekend, los van een gebrek aan kilometers in de tweede vrije training”, vervolgde Leclerc. “Dat is jammer, want dat is de sessie waarin we de meeste voorbereidingen op de race verrichten. Zondag lijkt het droog te blijven, dus dat wordt enigszins een stap in het onbekende. Voor zaterdag is er regen in de buurt, dus wordt het wellicht anders. Mijn gevoel in VT1 was in elk geval goed.”

Leclerc ziet een eventuele regenbui wel zitten. “Ik kijk ernaar uit. De laatste races had ik moeite met dergelijke omstandigheden, maar ik heb eraan gewerkt en heb er dus vertrouwen in”, aldus Leclerc. Gevraagd naar de kansen van Ferrari voor dit weekend, antwoordde hij: “We lijken sterk in de kwalificatie, maar in de race lijken we iets meer te worstelen. Daar moeten we aan werken.”

Teamgenoot Carlos Sainz sloot zich aan bij de woorden van Leclerc. De Spanjaard klokte in de tweede vrije training de tweede tijd, op 0,022 seconde van Verstappen. “We hebben van VT1 naar VT2 best een goede stap gezet, maar onze race pace ziet er niet geweldig uit. Dus daar moeten we aan werken”, zei Sainz. Ernstige bandenslijtage is het grootste probleem van Ferrari op Silverstone. “We proberen er omheen te werken, want het is ons zwakste punt dit weekend. We pushen hard om de banden te managen, maar Mercedes en Red Bull doen het beter dan wij. Dus we hebben nog werk te doen”, besloot Sainz.

F1-update: Onze terugblik op de vrijdag in Groot-Brittannië