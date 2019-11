Leclerc had niet durven dromen van zo’n sterk seizoen

De jonge Monegask heeft al geruime tijd zijn meer ervaren teamgenoot Sebastian Vettel in de tang. Leclerc scoorde tot op heden liefst zeven pole-positions en pakte drie overwinningen, waaronder een droomzege op Monza. In de WK-stand heeft hij de derde plaats in handen, net voor Vettel en Red Bull-coureur Max Verstappen. De resultaten zijn beter dan hij zelf had durven dromen, zo erkent de jongeling.

“Na de eerste vier of vijf races had ik nooit verwacht dat ik in deze fase van het jaar in deze positie zou verkeren”, stelt hij in Austin, waar dit weekend de Grand Prix van Amerika plaatsvindt. “In het begin van het jaar heb ik vooral aan mijn kwalificatie gewerkt. Vervolgens heb ik wat dingen veranderd. Sinds Frankrijk ging het veel beter en ik ben zeer tevreden met mijn seizoen. Ik had geen verwachtingen qua resultaten maar ik wilde progressie boeken. Daarover ben ik zeer content.”

Leclerc hecht niet al te veel waarde aan de derde plaats in het kampioenschap. Ook ontkent hij dat hij daarmee de status als eerste rijder van Ferrari kan afdwingen: “Het is zeker niet voor het gala!”, grapt hij over het eindejaarsfeest van de FIA waar de top-drie in het zonnetje gezet wordt. “Ik hou van gala’s maar ik wil niet derde worden om naar het gala te mogen. En het gaat ook niet om de leidersrol. Het zou gewoon te gek zijn om derde te worden in het Formule 1-wereldkampioenschap. Vorig jaar knokte ik nog om de dertiende positie. Ik had nooit durven dromen dat ik dit jaar voor een podium in de eindstand zou knokken. Op persoonlijk vlak zou het geweldig zijn en ik zou er extreem blij mee zijn, maar dan vooral voor mezelf.”

Leerproces

De 22-jarige coureur heeft diverse malen zijn talent laten zien, maar maakte ook enkele fouten. Hij wil vooral blijven leren van de mindere momenten: “Het is van mijn kant niet perfect geweest. Zeker in de races valt er nog veel te verbeteren. In Mexico heb ik enorm veel geleerd. Ik heb daar veel verschillende dingen geprobeerd en ik heb een duidelijk beeld wat ik hier in Amerika wil testen. Daarnaast zijn er races geweest waarin we pech hebben gehad. Sochi had ook een overwinning kunnen zijn. Er zijn wat gemiste kansen maar het is niet zo slecht als het lijkt. Ik denk dat ik met name op mijn strategie meer invloed kan uitoefenen. In de laatste race had ik als rijder meer kunnen doen om het team te helpen een beslissing te nemen. Dat hoort bij het leerproces.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper