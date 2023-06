Leclerc blij met vervroegde update: "Hielp ons aan goede prestatie"

Na de povere seizoensstart heeft Ferrari het ontwikkelingstempo opgeschroefd. Het resultaat daarvan is dat de SF-23 in Oostenrijk is voorzien van onder meer een nieuwe voorvleugel en een nieuwe vloer, een upgrade die aanvankelijk pas tijdens de Hongaarse Grand Prix geïntroduceerd zou worden. Met die nieuwe onderdelen kende de Scuderia een veelbelovende kwalificatie voor de Oostenrijkse GP. Carlos Sainz pakte keurig de derde startpositie voor de race op zondag, terwijl teamgenoot Charles Leclerc het nog iets beter deed. De Monegask kwam tot de tweede tijd en gaf slechts 0.048 seconde toe op polesitter Max Verstappen. Dat die tweede positie tot de mogelijkheden behoorde, is volgens Leclerc te danken aan het harde werk in de fabriek om de upgrade vervroegd te kunnen introduceren.

"Het voelt goed om eindelijk weer een nette kwalificatie te hebben en om weer terug te zijn op de eerste startrij", blikte Leclerc direct na de kwalificatie terug op de sessie. "In Q1 en Q2 draaide het allemaal om het opbouwen richting die ronde in Q3, en toen lukte het om alles wat ik wilde in dat laatste rondje te leggen. Ik zat heel dicht bij Max, maar het was niet genoeg vandaag. Over het algemeen hadden we denk ik niet verwacht om zo dicht bij de Red Bulls te zitten. Het is dus een goede stap voorwaarts. Allereerst wil ik de mensen in de fabriek bedanken. Het is pas de kwalificatie, maar het werk dat zij de afgelopen twee, drie weken hebben geleverd om dit pakket eerder dan gepland te introduceren, was heel indrukwekkend. Het heeft ons ook geholpen om vandaag een goede prestatie neer te zetten. Dat moeten we nu natuurlijk bevestigen in de races op zaterdag en zondag."

In de eerste training eindigden Leclerc en Sainz ook op de tweede en derde positie, zij het in omgekeerde volgorde. Het gevoel met de upgrades was toen al in orde, stelt Leclerc "Het voelde tijdens de training al behoorlijk oké, maar het was lastig te begrijpen. Daarnaast zit iedereen zo dicht op elkaar, waardoor het heel lastig was. Het was een kwestie van alles samen laten komen en dat lukte vandaag, dus ik ben blij", aldus de vijfvoudig Grand Prix-winnaar, die ondanks het kleine verschil met Verstappen in de kwalificatie verwacht dat Red Bull in de race nog een maatje te groot is. "De race pace zag er in Montreal best goed uit, maar nogmaals, we moeten ons richten op consistentie. We moeten zondag dus kijken of we dezelfde snelheid hebben als in Montreal. Maar vooralsnog is Red Bull sneller op de dag van de race. Het wordt dus lastig, maar als er zich een kans voordoet om ze in de problemen te brengen, zullen we het zeker niet nalaten."