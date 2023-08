Gefrustreerde Leclerc: Auto hele F1-weekend moeilijk te besturen

Voorafgaand aan het weekend had Ferrari de hoop om te vechten voor podiumplaatsen, maar voor Charles Leclerc lijkt dit voorlopig een illusie. De Monegask heeft het hele weekend enorme moeite met zijn SF-23 en tijdens de kwalificatie ging het goed mis. Tijdens Q3 verloor de 25-jarige rijder de controle over zijn auto en schoof hard de muur in. Daarmee kwam voor hem de sessie vroegtijdig aan zijn einde en moet hij zondag vanaf plek negen starten.

"Dit is zo'n weekend waarin de auto extreem moeilijk te besturen is", begint Leclerc na afloop van de kwalificatie tegenover onder andere Motorsport.com. "Sinds VT1 hebben we moeite met bocht één, negen en tien. We hebben de hele auto aangepast, maar eerlijk gezegd helpt dat ons niet in die bochten. Als we in bocht negen en tien aankomen en ik laat daar de rem los, dan verliezen we op een of andere manier mid-corner alle grip. En wanneer je erop vertrouwt dat de grip aan het einde van de bocht terugkomt, gebeurt dat ook niet, zoals in mijn laatste ronde. Dat was de reden waarom ik in de muur terechtkwam." Volgens de Monegask lag het niet aan de moeilijke omstandigheden waarin gekwalificeerd moest worden: "Daar hebben we dit jaar genoeg mee geoefend dus ik ben er wel aan gewend. In de Formule 1 draait alles om anticiperen en weten wat er gaat komen. Nu kon dat niet, want ik had geen idee wat er in de bochten zou gebeuren. Het kon zowel onder- als overstuur zijn. Dat maakt het heel erg lastig, het was al een heel moeilijk weekend voor ons. Nu hopen we op een cleane race."

In de strijd voor de tweede plek bij de constructeurs lijkt het erop dat Ferrari een klap krijgt dit weekend. McLaren staat met beide wagens in de top-tien, terwijl George Russell namens Mercedes met een derde startplek op weg lijkt naar een podiumplaats. Leclerc weet dat een podiumplaats er niet in zit, maar stelt wel dat er naar voren gereden kan worden. "Top-vijf zou met deze balans al heel goed zijn. Een podium is erg onrealistisch."

