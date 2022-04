Sainz waardeerde excuses van Ricciardo na crash in Imola

Kort na de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna tikte Daniel Ricciardo de Spaanse coureur de grindbak in. Carlos Sainz kwam vast te staan en incasseerde daarmee zijn tweede uitvalbeurt van het jaar. In Australië viel de Ferrari-rijder ook een aantal rondjes na het doven van de rode lichten al uit. De Australische McLaren-coureur kon zijn weg vervolgen, maar beleefde een dramatische Grand Prix. Na de race liep Ricciardo meteen naar Ferrari toe om zijn excuses te maken, dit kon op veel waardering rekenen van Sainz en de rest van het Italiaanse team.

"Het zegt veel over de atleet Daniel. Het was duidelijk dat hij ook een pittige wedstrijd achter de rug had, maar het eerste wat hij deed was excuses aan mij maken. Samen met alle aanwezige monteurs hebben we hem hiervoor bedankt. Ik koester daarom geen wrok tegen Daniel", vertelt Sainz. "Het kan namelijk iedereen overkomen. Helaas overkwam het mij nadat ik ook al uitviel in Melbourne. Ik denk dat het incident verder geen uitleg benodigd is. Het was duidelijk te zien wat er gebeurde."

Hoewel Sainz opnieuw kostbare punten liet liggen, deed het hem meer pijn dat hij werd gehinderd in het maken van nog meer kilometers met de F1-75. De Spaanse coureur kan nog niet goed met de auto van dit seizoen overweg, dit terwijl teamgenoot Charles Leclerc al twee zeges op zijn naam heeft staan. "Het waren twee totaal verschillende incidenten, maar met wel een vergelijkbare uitkomst", gaat hij verder. "Opnieuw kon ik geen 60 rondjes rijden en juist nu heb ik dat nodig. Dit is dan ook de reden dat het resultaat niet eens het meeste pijn doet. Het is meer balen dat ik opnieuw baantijd heb verloren. Er is in het seizoen altijd een moment dat zoiets gebeurt. Helaas is het mij nu al twee keer overkomen. Hopelijk is het nu achter de rug en kunnen we ons op de rest van het seizoen richten."