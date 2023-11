Na een veelbelovende eerste vrije training leek het erop dat Carlos Sainz zich kon opmaken voor een competitieve kwalificatie op Interlagos. Q3 werd relatief simpel bereikt, maar toen het erom ging kwam het weer in het spel. Er ontstond een lange rij aan het einde van de pits net voor de start van Q3. De Spanjaard was echter net te laat om een goede plek te pakken. Eenmaal op de baan begon het harder te waaien en net voordat de regen kwam zat hij in een snelle ronde. De wind zorgde er echter voor dat hij niet verder wist te komen dan plek acht.

"Ik ben zeer teleurgesteld", zegt een balende Sainz. "Ik had een onwijs goed gevoel in de auto. We hebben echter een grote kans laten liggen. De storm kwam al heel snel. De wind begon steeds harder te waaien en die kreeg me te pakken in mijn rondje. Ik probeerde de boel bij elkaar te houden, maar het was echt tricky. Mijn rondje was niet goed. We waren een van de laatste auto's in de wachtrij aan het einde van de pitstraat. In dit soort situaties telt elke seconde. Het is wat het is. Nu is het zaak de focus op zaterdag te leggen."

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zegt dat ook de plaats van Ferrari in de pitlane in het nadeel was van de Scuderia. De Fransman kan echter ook positief naar de uitslag kijken. Charles Leclerc veroverde namelijk de tweede startplek voor zondag. "We zagen vandaag opnieuw dat we snel zijn in een enkele ronde", zegt de chef. "De plek van onze pitbox was alleen nadelig. Wij hadden het daardoor lastiger om de banden op temperatuur te houden. Iedereen kreeg maar één run. Charles deed het goed door op de eerste startrij te komen. Het feit dat hij dacht dat zijn rondje niet goed was, zegt genoeg over de omstandigheden. Carlos' ronde was niet zo goed. Hij start als achtste. De focus gaat nu naar de sprintdag. Hopelijk krijgen we dan een kans om te kijken hoe de auto presteert in de race, aangezien het de laatste paar races niet heel makkelijk was."

Video: Heftig weer maakt einde aan F1-kwalificatie in Brazilië