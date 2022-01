De Formule 1 is momenteel in afwachting van de presentaties van de nieuwe bolides voor 2022. Zoals inmiddels bekend gaat het gehele technische reglement op de schop, wat inhoudt dat de auto's een metamorfose ondergaan. Waar een Formule 1-auto voorheen bestond uit veel vleugeltjes en flapjes, zijn deze komend seizoen niet meer toegestaan. De auto's worden versimpeld en ontwikkelend om het grondeffect te laten terugkeren. De hoop bestaat dat coureurs elkaar op de baan beter en langer kunnen volgen. Met de complexe auto's was dit in de afgelopen jaren amper mogelijk.

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft intussen meer informatie over de auto die Ferrari komend seizoen inzet. De Spanjaard woonde al diverse Powerpoint-presentaties bij, ook bewonderde hij het concept dat momenteel in de windtunnel staat. Hoewel de auto nog niet in elkaar is gezet, zegt Sainz dusdanig veel van het ontwerp te hebben gezien dat hij ongeveer weet welk uiterlijk de 2022-auto's krijgen.

"Ik heb al veel gezien in de Powerpoint-presentaties en de windtunnel", aldus Sainz na afloop van zijn testdag op Fiorano eerder deze week. "De auto voor 2022 is, laat ik het zo zeggen, anders dan we in de laatste jaren in de Formule 1 hebben gezien. Ik kan niet wachten om hem aan de tifosi te tonen. Het voelt alsof we een geheim hebben, maar een geheim dat we zo snel mogelijk willen delen. Het duurt niet lang meer. Ik ben ook benieuwd naar hoe het rijdt."

Ferrari wil meer dan de derde plek

Ferrari beleefde een dieptepunt in 2020 toen het zesde werd in het constructeurskampioenschap. In het afgelopen seizoen ging het al een stuk beter met een derde plek, maar Charles Leclerc stelt dat 2022 ook een zeer belangrijk jaar wordt en kan net als zijn Spaanse ploegmaat niet wachten op de eerste rondjes in Barcelona. "Het wordt een speciaal jaar door de compleet nieuwe auto", aldus de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Ik sta te trappelen om te beginnen aan de eerste wintertest. Het is te hopen dat al het harde werken van het afgelopen jaar uitmondt in competitiviteit."

Het geduld van Carlos Sainz om de auto aan de wereld voor te stellen wordt nog even op de proef gesteld. De Italianen zijn voornemens om 17 februari het doek van de nieuwe bolide te trekken. Met de nieuwe machine hoopt Ferrari weer mee te kunnen strijden om titels. De formatie uit Maranello ontwikkelt de nieuwe bolide onder meer met een spiksplinternieuwe simulator die komend seizoen wordt ingezet.