Sainz: Hamilton ook ‘zonder cijfers’ een van beste coureurs ooit

Hamilton had op het Sochi Autodrom voor het eerst de kans om het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher te evenaren. Tussen 1992 en 2006 won de Duitser namens Benetton en Ferrari liefst 91 races en dat record leek lang onbereikbaar. Mede door het ijzersterke team van Mercedes is Hamilton erin geslaagd om Schumacher nu tot op één overwinning te naderen. In Rusland vergooide hij zijn eerste kans op de evenaring door voorafgaand aan de race al twee tijdstraffen op te lopen voor het uitvoeren van een proefstart buiten de daarvoor aangewezen plek. Ondanks zijn pole-position kwam Hamilton hierdoor als derde over de finish.

Vroeg of laat zal Hamilton dat record ongetwijfeld in handen krijgen, zeker gezien de kracht van Mercedes en het feit dat de huidige auto’s in grote lijnen ook de auto’s voor 2021 zijn. Maar ook zonder naar de cijfers te kijken, is Hamilton een van de grootste coureurs aller tijden. Dat zegt Carlos Sainz Jr.. “De cijfers spreken voor zich en we weten allemaal dat Hamilton een van de beste coureurs ooit is. Het is niet noodzakelijk om naar de cijfers te kijken, want die hangen altijd af van het rijden in de beste auto, het beste moment en weten hoe je daarvan moet profiteren. Hamilton heeft heel goed gebruik kunnen maken van de Mercedes.”

Sainz stelt dan ook dat hij Hamilton op basis van andere factoren hoog heeft zitten. “Wat mij als coureur laat geloven dat Hamilton een van de besten ooit is, zijn de data en video’s waar we toegang toe hebben. Als coureur weet je wie het verschil maakt in de regen, of als er degradatie is. Hamilton is een van de besten, of de beste op die vlakken. De cijfers vertellen een kant van het verhaal en die blijven achter in de geschiedenisboeken, en dat is waarom Schumacher, Senna, Hamilton samen met Prost en anderen als beste ooit gezien worden, maar dan zijn er ook coureurs die zeer goed zijn zonder dat ze ooit de kans hadden met een geweldige auto. Hamilton is een van de besten, ook zonder deze cijfers.”

Ook Williams-coureur George Russell ziet Hamilton als een van de beste coureurs aller tijden. De kritiek dat de Mercedes-coureur uitsluitend in goede auto’s gereden heeft, wuift hij weg. “Hij is natuurlijk een fantastische coureur”, zei Russell. “Hij zit er vanaf de eerste dag dat hij in de Formule 1 zit bovenop, en ik heb enorm veel respect voor hem. Veel critici zeggen dat het veel te maken heeft met de auto waarin hij zit. Maar hij heeft altijd een teamgenoot gehad en die negen van de tien keer ook verslagen, en hij heeft het fantastisch gedaan. Ik heb enorm veel respect voor Michael Schumacher en voor Lewis Hamilton. Ze zijn allebei grootheden. Maar ik gun het Hamilton om zijn 91ste en 92ste overwinning te boeken en lang in de recordboeken te blijven staan.”

Met medewerking van Jose Carlos de Celis