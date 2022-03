Carlos Sainz trapte zijn F1-loopbaan in 2015 af bij Toro Rosso, tegenwoordig AlphaTauri, samen met Max Verstappen. De Spaanse coureur reed tot en met Japanse Grand Prix van 2017 bij het kleine broertje van Red Bull Racing, alvorens hij voorafgaand aan de race in Amerika naar het team van Renault wisselde. Het daaropvolgende seizoen bleef Sainz trouw aan het Franse merk, maar in 2019 maakte hij toch de overstap naar McLaren. Eind dat seizoen begonnen de gesprekken met Ferrari te lopen, ondanks dat Sainz voor 2020 nog onder contract stond bij de renstal uit Woking.

"In Brazilië pakte ik een podium en ik reed een sterke seizoensfinale in Abu Dhabi. Daarmee stelde ik ook de zesde plek veilig in het rijderskampioenschap. In Abu Dhabi sprak mijn vader kort met Mattia Binotto (Ferrari-teambaas, red.), daar is het contact ontstaan", vertelt Sainz tegen de officiële Formule 1-website over de gebeurtenissen in 2019. "In 2020 begon de coronacrisis waardoor we allemaal thuis kwamen te zitten. Tijdens de pandemie begonnen de gesprekken echt te lopen, tot het moment daar was om het contract te tekenen."

Die bewuste ochtend herinnert Sainz zich nog maar al te goed. "Ik werd rond een uurtje of acht wakker, pakte koffie en maakte een ontbijtje", vervolgt de Ferrari-coureur. "Plots zei mijn vader, terwijl ik nog in mijn pyjama zat: 'kom we gaan het contract tekenen'. Ik heb het contract dus in mijn pyjama, midden in de lockdown getekend. Het waren echt vreemde omstandigheden. Ik had ook geen idee wanneer we weer konden racen." Vanwege de lockdown werden alle gesprekken en onderhandelingen online gevoerd, iets wat Sainz nog niet eerder had meegemaakt. "Het was een intense periode", zegt hij daarover. "Het was niet heel eenvoudig om te onderhandelen en een contract te tekenen via Zoom-sessies. Alles ging online. Het was de eerste keer dat ik dit soort gesprekken op deze manier had. Het was raar, daar kwam bij dat ik ook nog een volledig jaar bij McLaren voor de boeg had."

Is een contractverlenging aanstaande?

Het eerste F1-seizoen bij Ferrari verliep meer dan uitstekend voor de Spanjaard. Niet alleen de derde plek in het constructeurskampioenschap werd gepakt, ook eindigde Sainz boven teamgenoot Charles Leclerc in de eindstand. Volgens Binotto wordt er momenteel druk gesproken over het verlengen van het contract en ook Sainz liet zich eerder al ontvallen graag door te willen bij de formatie uit Maranello.