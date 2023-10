Op de vraag van Motorsport.com of Ferrari duidelijk heeft over wat er verbeterd moet worden om in 2024 met Red Bull Racing het gevecht aan te gaan, zegt Ferrari-coureur Carlos Sainz bij een sponsorevenement dat zijn werkgever dat inderdaad door heeft. "We weten heel goed wat we missen en we hebben het kunnen identificeren, maar het is heel wat anders om te weten hoe snel we zijn om het in de auto te zetten vanaf de eerste race volgend jaar", noemt de Spaanse rijder. "Als een team in staat is om het te doen, dan denk ik dat Ferrari het is. Als we duidelijke doelen hebben en we weten welke richting we op moeten gaan, dan kunnen we het gat dichten. Dat hebben we in het verleden gezien, al zal de tijd het leren." Wel waarschuwt de Madrileen dat het gat wel erg groot is: "Red Bull heeft een voorsprong van twee jaar. Het is dus heel moeilijk om op hun niveau te komen, daarom zijn ze nu zo dominant."

Ferrari had gehoopt dit jaar een stap voorwaarts te zetten ten opzichte van vorig jaar, maar tijdens de eerste races van het seizoen was het duidelijk dat ze niet alleen verder achter lagen op Red Bull, maar ook op andere rivalen zoals Mercedes en Aston Martin. Sindsdien heeft Italiaanse team zich verbeterd en na het inhalen van Aston Martin zijn ze op jacht naar P2 in het constructeurskampioenschap. Die plek heeft Mercedes nog in handen, maar de voorsprong van de Duitsers is de laatste races geslonken tot slechts twintig punten.

Voor Sainz is het inhalen van Mercedes dan ook een belangrijk doel voor de rest van het seizoen. "Tweede worden in het constructeurskampioenschap is het belangrijkste doel. Als je bedenkt dat we de laatste races dichter bij Mercedes zijn gekomen, moet dat een goede motivatieboost zijn voor het team", vertelt de Spanjaard. "Op persoonlijk vlak moet ik gewoon positieve resultaten behalen en doorgaan met het maximale uit de auto halen. Als de kans zich voordoet om een podium of een overwinning te behalen, dan moet ik die pakken. Met deze auto weten we echter niet of die kans zich voordoet."

Sainz prijst de motivatie en inspanningen van zijn team om weer te winnen, wat hij in de fabriek in Maranello met eigen ogen heeft mogen aanschouwen: "Ik heb het team heel hard zien werken om de situatie om te draaien en we zijn vanaf het begin consistent geweest. De realiteit is dat Red Bull het verschil maakt. Als zij er niet waren, zou Ferrari een behoorlijk goed jaar draaien en zouden we het hebben over een van de meest gelijkopgaande seizoenen in de Formule 1 met Aston Martin, McLaren en Mercedes op een vergelijkbaar niveau. Nu ligt iemand een halve seconde voor."