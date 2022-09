Ferrari kreeg op Spa-Francorchamps een flinke draai om de oren van Red Bull Racing. Dat kwam niet geheel als een verrassing, maar de grootte van het verschil op dit low-downforce circuit zorgde in Maranello voor gefronste wenkbrauwen. Monza, dat ook de Temple of Speed wordt genoemd, bestaat voornamelijk uit lange rechte stukken en is ook een baan waar weinig downforce benodigd is. Ferrari was dan ook verrast dat het zo sterk uit de startblokken kwam vrijdag. Charles Leclerc opende de eerste training met de snelste tijd, terwijl zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz het stokje overnam in de tweede oefensessie.

Sainz spreekt van een positieve dag, helemaal na de knauw in België. "We hadden niet verwacht dat we hier competitief zouden zijn", trapt de Ferrari-coureur af. "Ik moet zeggen dat de auto vanaf de eerste training al in een veel betere positie zat dan in Spa het geval was. De rondetijden kwamen eenvoudig. De stopwatch liegt niet. We hadden een goed tempo. Dat was een welkome verrassing. Het betekent niet dat we ook de snelsten zijn. Ik denk namelijk niet dat we de snelsten zijn. Dit geldt met name in de langere runs, maar we staan er in ieder geval dichter bij dan we hadden verwacht."

In de langere runs was Max Verstappen uiteindelijk een tikje beter dan zijn voormalig teamgenoot. Op dat vlak kan Ferrari nog het een en ander verbeteren, maar Sainz stelt dat de F1-75 goed zijn werk doet. "Het is echt beter dan verwacht", vervolgt hij. "In Spa reden we een sessie met een lagere achtervleugel. Dat voelde toen niet goed. Hier werd het juist beter en beter. Dit is typisch iets van de Formule 1. Op de ene baan werken bepaalde dingen, terwijl dit op andere circuits niet het geval is. Deze sport is soms moeilijk te begrijpen. Het geeft je nare, maar ook fijne verrassingen."

Ferrari kan Red Bull dit hele seizoen al goed partij geven in de kwalificatie en is vaak de sterkere gebleken. In de races moet het echter geregeld toezien hoe de mannen uit Milton Keynes de overhand hebben. Sainz denkt dat dit in Italië niet anders is. "Over een enkele ronde kunnen we het tegen ze opnemen, maar in de long runs zien ze er net als altijd heel sterk uit. Met name Max op de mediums. Ik worstelde juist meer op die band, maar wellicht dichten we het gat met de juiste stappen."

Leclerc verwacht voor pole te kunnen gaan

Aan de andere kant van de Ferrari-pitbox waren ook lachende gezichten. Leclerc zakte in VT2 terug naar de derde positie in de tijdenlijst, maar stond met een glimlach de media te woord. "Ik ben om eerlijk te zijn best blij", zegt de Monegask. "Het is een vergelijkbare plek als Spa, dus we hadden een lastige dag verwacht. Maar hij verliep goed. Het is nu zaak om morgen weer een stap te maken." Op de vraag of Leclerc een auto heeft die de race kan winnen, antwoordt hij. "Het gevoel was goed, maar ik heb geen idee hoeveel Red Bull aan het sandbaggen was. Laten we afwachten wanneer zij morgen alles samenbrengen. Ik hoop in ieder geval dat wij dit gevoel blijven vasthouden."

Een groot deel van Formule 1-veld heeft een gridstraf aan de broek, maar dat geldt niet voor Leclerc. Kan de Ferrari-coureur voor pole gaan? "Ja, dat denk ik wel. Als we alles goed samenbrengen dan is de potentie er. Ik kijk uit naar morgen." De Monegask stelt wel dat de balans nog beter kan. "We moeten daar de sweet spot nog in vinden. Dat is nog niet gelukt, al hebben we veel verschillende dingen geprobeerd. Er was nog te weinig consistentie met de balans, maar we hebben wel de richting gevonden die we in willen gaan. Het ziet er goed uit. De race pace zag er ook sterker uit dan die van de kwalificatie. Ik was tevreden met veel brandstof."

Video: Alle hoogtepunten van de tweede vrije training in Italië