Sainz baalt van gridstraf in Frankrijk: "Beste gevoel tot nu toe"

Bij aanvang van de eerste vrije training voor de Franse Grand Prix wist Carlos Sainz al dat hij een gridstraf van tien plaatsen zou oplopen vanwege het wisselen van een motoronderdeel, waardoor hij boven het toegestane aantal exemplaren kwam. Op zaterdag werd die gridstraf van tien plaatsen omgezet in achteraan starten, nadat Ferrari nog eens vier motorcomponenten wisselde waarmee hij de limiet overschreed. In de kwalificatie reed Sainz in Q1 en Q2 gewoon volwaardig mee en wist hij zich met de snelste tijd in Q2 te plaatsen voor Q3. In dat laatste segment werkte Sainz in dienst van teamgenoot Charles Leclerc, die mede door de tow van de Spanjaard naar pole-position snelde op Paul Ricard.

"Het is jammer dat die gridstraffen in een weekend komen waarin ik me het beste voel in de auto en waarin ik in alle trainingen snel was", baalde Sainz na afloop van de kwalificatie. "In de kwalificatie van vandaag zat ik er goed bij met mijn ronde in Q2. Maar ik ben blij voor het team, het is mooi dat Charles ervan heeft geprofiteerd en de pole heeft gepakt. Nu is het aan mij om me morgen terug naar voren te knokken. Ik weet dat ik heb geholpen en ik denk dat het team best blij is met de manier waarop ik dat deed en de manier waarop we het als team hebben uitgevoerd. Het is frustrerend, want dit weekend had ik de snelheid om zelf ook voor pole te kunnen gaan. Maar we hebben een straf gepakt en we hopen dat we door het veld kunnen komen."

Maar waarom heeft Sainz dan in Frankrijk het beste gevoel tot dusver in de auto? "Ik blijf maar kleine dingetjes vinden sinds Barcelona, wat waarschijnlijk mijn dieptepunt van het seizoen was", legt Sainz uit. "In Monaco, Baku en Canada zat ik erbij en vocht ik om de overwinning, in Silverstone won ik en in Oostenrijk was ik qua snelheid erg gewaagd aan Charles - en dat is hier ook zo. Ik voelde me heel snel, dus het laat simpelweg zien dat de progressie zich uitbetaalt en dat ik eraan kom."

Sainz verwacht moeizame inhaalrace vanaf P19

Sainz moet de Franse GP vanaf P19 aanvangen en staat dus voor een flinke klus om weer in de voorhoede terecht te komen. Hoe makkelijk dat gaat, hangt volgens de Ferrari-coureur van meerdere factoren af. "Er is veel rugwind op de twee belangrijkste rechte stukken, de punten waar wordt ingehaald", zegt hij. "Het DRS-effect en de tow zijn daardoor minimaal, want de wind duwt je. Het is dus lastig om progressie te boeken. Ook is het oververhitten van de banden als je een auto voor je volgt niet gemakkelijk, maar ik ga mijn best doen. We hebben het dit jaar al gezien. Voor Charles was het in Canada niet makkelijk om door het veld te komen. Je komt op een punt dat je veel snelheidsverschil nodig hebt om in te halen, maar ik ga mijn best doen."

Video: Sainz blikt terug op zijn kwalificatie op Paul Ricard