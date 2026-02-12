Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Cadillac launch

Cadillac F1 realistisch: "Paar jaar voordat we winstgevend zijn"

Het is voor de meeste Formule 1-teams vandaag de dag vanzelfsprekend dat zij winstgevend zijn, maar Cadillac F1 maakt zich geen illusies over hoe lang dat voor hen zal duren.

Laurens Stade Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Sergio Perez, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

Sinds de overname van de Formule 1 in 2017 door Liberty Media is de waarde van de F1-teams flink gestegen. Door de introductie van het budgetplafond en de groeiende populariteit van de sport zijn de meeste F1-teams zelfs winstgevend - iets wat in de jaren daarvoor juist nog een droom was voor veel teams.

Zo schatte zakenblad Forbes de waarde van Williams onlangs op 2,5 miljard dollar nadat het team in 2024 naar schatting 245 miljoen dollar aan omzet maakte terwijl het slechts 36 miljoen dollar verlies leed.

Lees meer:

Voor een nieuwkomer als Cadillac F1 klinkt dat uiteraard ook als een droom, maar daar zijn de laatste tijd vooral veel kosten gemaakt. Daarom maakt TWG Motorsports-CEO Dan Towriss zich geen illusies over de prognoses voor zijn team in de komende jaren. "Ik denk dat het waarschijnlijk nog een paar jaar duurt voordat het team operationeel winstgevend is of op kasbasis break-even draait", zegt Towriss tegenover onder meer Motorsport.com

"We liggen wel voor op onze oorspronkelijke prognoses, gezien wat ervoor nodig was om de Formule 1 binnen te komen. Er zijn veel kapitaalinvesteringen: gebouwen neerzetten, het team opbouwen en al die onderdelen samenbrengen. Maar we zijn erg tevreden en liggen voor op waar we dachten te staan wat betreft partnerschappen, en we zijn erg blij met de interesse die we van partners in dit team zien."

Doelen op de baan

Op financieel vlak moet Cadillac dus nog even wachten voordat het winstgevend zal zijn, maar het team heeft wel al doelen wat betreft prestaties op het circuit. Towriss benadrukt dat punten echter "een enigszins arbitrair doel" zijn en hij houdt zich liever bezig met de onderlinge verhoudingen tussen de teams.

Cadillac wil zich nog niet richten op doelen als een bepaald aantal punten behalen in zijn eerste F1-seizoen.

Cadillac wil zich nog niet richten op doelen als een bepaald aantal punten behalen in zijn eerste F1-seizoen.

Foto door: Cadillac Communications

"Ik kijk liever naar het verslaan van teams, het verslaan van auto's op de baan, en hoeveel auto's we in het eerste jaar kunnen inhalen terwijl we ons op de grid naar voren werken", legt Towriss uit. "Zo bekijken we het dus. Daarnaast zal ook de ontwikkelingssnelheid van de auto belangrijk zijn."

"We hebben duidelijk een langetermijnvisie voor het team en dat is waar onze focus ligt. Vanaf het begin alleen op punten focussen zou zowel arbitrair zijn als getuigen van kortetermijndenken. Waar wij naar kijken, is op de lange termijn succesvol zijn in deze sport."

