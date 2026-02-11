Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-wintertest Bahrein live: Volg de eerste testdag met livetiming

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Volg de eerste testdag met livetiming

Cadillac F1-motorprogramma 'loopt voor op schema', team mikt op 2029

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Cadillac F1-motorprogramma 'loopt voor op schema', team mikt op 2029

Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?

Pérez na gedwongen pauze terug in F1: "Dat ga ik missen"

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Pérez na gedwongen pauze terug in F1: "Dat ga ik missen"

Ducati looft nieuwe mentaliteit Bagnaia: "Doet me denken aan 2024"

MotoGP
MotoGP
Ducati looft nieuwe mentaliteit Bagnaia: "Doet me denken aan 2024"

Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Formule 1
Formule 1
Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

Formule 1
Formule 1
Aston Martin launch
Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona
Formule 1 Cadillac launch

Cadillac F1-motorprogramma 'loopt voor op schema', team mikt op 2029

Dan Towriss, CEO van TWG Motorsports - waaronder Cadillac F1 valt - stelt dat het mogelijk is dat het team al in 2029 met eigen krachtbronnen zal rijden in F1.

Laurens Stade Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Valtteri Bottas, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

Cadillac maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1 en doet dat met Ferrari-motoren. Als onderdeel van het groene licht van de Formule 1 om tot de sport toe te treden, was echter afgesproken dat er op termijn wel met eigen krachtbronnen gereden moet worden. De Amerikaanse renstal wilde er nog geen vast jaartal aan vastplakken, maar gaf aan voor 2030 met eigen motoren te willen rijden. 

Vooralsnog lijkt dat ook te gaan lukken, aangezien het motorprogramma van Cadillac "voor op schema ligt", aldus Dan Towriss, CEO van TWG Motorsports. "Op dit moment is het plan dat de Cadillac-krachtbron in 2029 klaar is om mee te doen", deelt Towriss in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Cadillac mikt voor nu op 2029 voor de introductie van zijn eigen F1-motor.

Cadillac mikt voor nu op 2029 voor de introductie van zijn eigen F1-motor.

Foto door: Cadillac Communications

"Zoals jullie weten, zijn er ook ontwikkelingen gaande rond de motorreglementen, dus we volgen dat allemaal nauwlettend. Maar binnen het huidige reglement liggen we op schema om in 2029 een motor te hebben."

Waarom investeren in eigen motor?

Het is op papier de bedoeling dat de huidige regels vijf jaar meegaan, wat ook betekent dat de V6-hybridemotoren normaliter nog tot en met 2030 gebruikt worden. Er zijn afgelopen jaar echter ook gesprekken geweest over een mogelijke terugkeer van de V8- of V10-motoren, wat dan ook nog eens voor 2030 zou kunnen gebeuren.

Lees meer:

De motorleveranciers liggen echter niet op één lijn en dus blijven de huidige regels voorlopig van kracht, maar het resulteert wel in vraagtekens rondom het motorproject van Cadillac: waarom zou het team tientallen miljoenen investeren in een motor die mogelijk maar twee seizoenen gebruikt gaat worden?

"Zoals ik zei, volgen we de gesprekken over de reglementen zeer nauwgezet", herhaalt Towriss. "Het is mogelijk dat de regels vóór 2031 veranderen, en het is ook mogelijk dat ze niet veranderen vóór 2031."

"Ongeacht de financiering vinden wij het belangrijk dat er zo snel mogelijk een Cadillac-krachtbron op de grid staat. Dat is vanuit mijn perspectief de belangrijkste focus. Als er manieren zijn om het proces te versnellen, zullen we dat doen. Maar op dit moment blijft de focus op 2029 liggen."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-wintertest Bahrein live: Volg de eerste testdag met livetiming

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Volg de eerste testdag met livetiming

Cadillac F1-motorprogramma 'loopt voor op schema', team mikt op 2029

Formule 1
F1 Formule 1
Cadillac launch
Cadillac F1-motorprogramma 'loopt voor op schema', team mikt op 2029

Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?

Pérez na gedwongen pauze terug in F1: "Dat ga ik missen"

Formule 1
F1 Formule 1
Cadillac launch
Pérez na gedwongen pauze terug in F1: "Dat ga ik missen"
Vorig artikel Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Formule 1
Formule 1
Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

Formule 1
Formule 1
Aston Martin launch
Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

F1-racepakken van Max Verstappen en Michael Schumacher onder de hamer

Formule 1
Formule 1
F1-racepakken van Max Verstappen en Michael Schumacher onder de hamer
Meer van
Cadillac-Ferrari

Cadillac trekt voormalig manager Lewis Hamilton aan voor rol in F1-team

Formule 1
Formule 1
Cadillac trekt voormalig manager Lewis Hamilton aan voor rol in F1-team

Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Cadillac onthult unieke F1-livery voor seizoen 2026 tijdens Super Bowl

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Cadillac onthult unieke F1-livery voor seizoen 2026 tijdens Super Bowl