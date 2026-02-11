Cadillac F1-motorprogramma 'loopt voor op schema', team mikt op 2029

Cadillac maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1 en doet dat met Ferrari-motoren. Als onderdeel van het groene licht van de Formule 1 om tot de sport toe te treden, was echter afgesproken dat er op termijn wel met eigen krachtbronnen gereden moet worden. De Amerikaanse renstal wilde er nog geen vast jaartal aan vastplakken, maar gaf aan voor 2030 met eigen motoren te willen rijden.

Vooralsnog lijkt dat ook te gaan lukken, aangezien het motorprogramma van Cadillac "voor op schema ligt", aldus Dan Towriss, CEO van TWG Motorsports. "Op dit moment is het plan dat de Cadillac-krachtbron in 2029 klaar is om mee te doen", deelt Towriss in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Cadillac mikt voor nu op 2029 voor de introductie van zijn eigen F1-motor. Foto door: Cadillac Communications

"Zoals jullie weten, zijn er ook ontwikkelingen gaande rond de motorreglementen, dus we volgen dat allemaal nauwlettend. Maar binnen het huidige reglement liggen we op schema om in 2029 een motor te hebben."

Waarom investeren in eigen motor?

Het is op papier de bedoeling dat de huidige regels vijf jaar meegaan, wat ook betekent dat de V6-hybridemotoren normaliter nog tot en met 2030 gebruikt worden. Er zijn afgelopen jaar echter ook gesprekken geweest over een mogelijke terugkeer van de V8- of V10-motoren, wat dan ook nog eens voor 2030 zou kunnen gebeuren.

De motorleveranciers liggen echter niet op één lijn en dus blijven de huidige regels voorlopig van kracht, maar het resulteert wel in vraagtekens rondom het motorproject van Cadillac: waarom zou het team tientallen miljoenen investeren in een motor die mogelijk maar twee seizoenen gebruikt gaat worden?

"Zoals ik zei, volgen we de gesprekken over de reglementen zeer nauwgezet", herhaalt Towriss. "Het is mogelijk dat de regels vóór 2031 veranderen, en het is ook mogelijk dat ze niet veranderen vóór 2031."

"Ongeacht de financiering vinden wij het belangrijk dat er zo snel mogelijk een Cadillac-krachtbron op de grid staat. Dat is vanuit mijn perspectief de belangrijkste focus. Als er manieren zijn om het proces te versnellen, zullen we dat doen. Maar op dit moment blijft de focus op 2029 liggen."