De Super Bowl geldt als het grootste Amerikaanse sportevenement, met vorig jaar ruim 127 miljoen kijkers in de Verenigde Staten. Tijdens de American football-wedstrijd tussen de New England Patriots en Seattle Seahawks was er ook tijd voor reclames - waarvoor naar schatting soms wel 10 miljoen dollar voor een halve minuut wordt betaald - met onder andere de minuut lang durende presentatie van de kleurstelling van Cadillac, dat zodoende groots uitpakte voor zijn eerste F1-auto ooit.

Ten opzichte van de testkleurstelling die gebruikt is in Barcelona - waar de auto een groot Cadillac-logo droeg - zijn er enkele zaken veranderd aan de vaste livery voor het Formule 1-seizoen 2026. Het Amerikaanse team kiest voor een opvallende kleurstelling: vanaf de linkerzijde domineert het wit in combinatie met zwarte accenten, terwijl de rechterzijde grotendeels zwart is met witte accenten.

De Cadillac F1-livery is herkenbaar aan de 'split' van de kleuren aan de zijkanten. Foto door: Cadillac Communications

Het patroon van het Cadillac-logo is subtiel verwerkt op de engine cover terwijl op de sidepods veel ruimte is voor het TWG AI-logo. TWG Motorsports is een autosportdivisie van TWG Global, waaronder het Cadillac F1-team valt, samen met onder meer Andretti Global en Wayne Taylor Racing.

Lange weg naar de F1-grid

Cadillac begint dit jaar aan zijn eerste Formule 1-seizoen. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de Formule 1 elf teams telt. Heel soepel verliep de weg van Cadillac naar de F1-grid niet. In eerste instantie was het de bedoeling dat Michael Andretti met zijn eigen team tot F1 zou toetreden, maar dat plan stuitte op weerstand - met name omdat F1 vraagtekens plaatste bij de toegevoegde waarde.

Toen Andretti zich terugtrok en de naam Cadillac snel geopperd werd als fabrieksteam - in combinatie met de belofte dat het een eigen krachtbron gaat bouwen - kwam er alsnog groen licht van F1. In eerste instantie gaat Cadillac wel met Ferrari-motoren rijden, al is het de bedoeling dat voor 2030 de eerste Cadillac-motor ingezet wordt.

Het Cadillac F1-team heeft voor dit eerste seizoen gekozen voor ervaring. Zo zijn Valtteri Bottas en Sergio Pérez de vaste coureurs van het team en keren beide coureurs na één tussenjaar weer terug op de grid. Op die manier hoopt de renstal snel aan de weg te timmeren. Het kan daarbij ook leunen op de ervaring van Zhou Guanyu, die als reservecoureur aan de slag gaat na een jaar dezelfde rol vervuld te hebben bij Ferrari.

Bovendien was het voor Cadillac de droom om Amerikaans talent te vertegenwoordigen: op dat front is voormalig IndyCar-coureur Colton Herta binnengehaald als test- en reservecoureur. Hij beschikt echter nog niet over genoeg superlicentiepunten om F1-races te mogen rijden. Wel komt hij in aanmerking om vrije trainingen te rijden, waarmee hij die superlicentiepunten kan verzamelen. Cadillac moest echter wel voor nu een tweede reservecoureur aannemen die Bottas of Pérez kan vervangen tijdens de raceweekenden.