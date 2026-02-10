Cadillac trekt voormalig manager Lewis Hamilton aan voor rol in F1-team

Als chief racing officer moet Marc Hynes toezien op het behalen van maximale prestaties binnen alle race-activiteiten van het Cadillac F1 Team. Hij wordt in deze rol een belangrijke schakel bij het op één lijn krijgen van de coureurs en de groepen engineers, het verbeteren van processen en het versterken van de samenwerking tussen de technische en sportieve afdelingen van de renstal.

Hynes, die vroeger zelf coureur was voordat hij de stap zette naar het management van rijders, gaat ook het coureursprogramma bij Cadillac managen. Dat geldt dus niet alleen voor racecoureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez, maar ook voor reserve Zhou Guanyu en ontwikkelingscoureur Colton Herta, die in 2026 uitkomt in de Formule 2.

"Het opbouwen van een nieuw team in de Formule 1 is een zeldzame uitdaging, en ik kijk ernaar uit om vanaf het allereerste begin mee vorm te geven aan de cultuur, processen en prestatienormen", zegt Hynes over zijn nieuwe klus. "We beschikken over een sterke en diverse coureursbezetting, en mijn focus zal liggen op het creëren van duidelijkheid, afstemming en discipline, zodat iedereen — zowel coureurs als engineers — optimaal kan presteren."

Teambaas Graeme Lowdon is blij met de aanstelling van Hynes. "Marc brengt een uitzonderlijke combinatie van race-ervaring, strategisch inzicht en people management mee naar het team. Zijn vermogen om coureurs, engineers en het management met elkaar te verbinden zal cruciaal zijn terwijl we ons op de grid vestigen", legt hij uit. "Nu we aan ons debuutseizoen beginnen, is iemand van Marc’s kaliber die onze race-operaties aanstuurt een enorme aanwinst voor het Cadillac Formula 1 Team."

Marc Hynes werkte twee periodes samen met Lewis Hamilton. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

De 47-jarige Hynes is de Britse Formule 3-kampioen van 1999 en heeft daarna in onder meer de Formule 3000, American Le Mans Series, Porsche Supercup en V8 Supercars gereden. Een deel van die race-activiteiten combineerde hij met werk als coureurscoach en hoofd coureursontwikkeling bij Manor en Marussia F1.

Tussen 2016 en 2021 was Hynes de CEO van Project 44, het bedrijf dat de zakelijke belangen van Lewis Hamilton behartigt. Daarna zijn Hamilton en Hynes hun eigen wegen gegaan, om voorafgaand aan het F1-seizoen 2025 opnieuw samen te gaan werken. Dat is naar nu blijkt voor één jaar geweest, omdat Hynes aan de slag gaat voor Cadillac.