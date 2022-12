Nicolas Hamilton heeft cerebrale parese, een houding- en bewegingsstoornis veroorzaakt door een beschadiging in de hersenen. Deze stoornis beïnvloedt meerdere vlakken, waaronder het bewegen. Desondanks is het broertje van Lewis Hamilton in de afgelopen jaren niet bij de pakken neer gaan zitten. De Brit neemt als coureur in een speciaal aangepaste auto deel aan het British Touring Car Championship. Hoewel de Formule 1 onbereikbaar is, heeft hij nu wel mogen proeven aan de klasse.

Eerder dit jaar hebben de gebroeders Hamilton aan het Formule 1-team van Mercedes, waar Lewis Hamilton voor actief is in F1, gevraagd of het mogelijk was om Nicolas in de F1-simulator te zetten. "En zo geschiedde", schrijft Lewis Hamilton op Instagram. "Tijd doorbrengen in een Formule 1-simulator kan niet zomaar en is al helemaal lastig voor iemand als mijn broer. Om het mogelijk te maken moest er het een en ander worden aangepast aan de stoel, het stuur en de pedalen."

De mannen en dames in Brackley kregen het voor elkaar, waarna Nicolas een dag doorbracht in de simulator. "Hij is de eerste persoon met een handicap die dat gedaan heeft", gaat de voormalig F1-kampioen verder. "Hij is altijd al een vechter geweest. Het voelt als een enorme eer om hem deze dag te zien beleven. De glimlach die je ziet, is er niet meer afgegaan. Ik kan niet wachten om meer van deze speciale dag te delen. Mijn grote dank aan Mercedes voor de tijd en het werk dat er in is gestoken om de droom van mijn broer mogelijk te maken."