Box to overtake: Trapte Red Bull echt in een val van Ferrari?

Sergio Perez had in de openingsfase van de Grand Prix van Saudi-Arabië de touwtjes stevig in handen. De Mexicaanse polesitter verloor de leiding na zijn pitstop, kort voor de crash van Nicholas Latifi en de daaropvolgende safety car. Zijn achtervolgers profiteerden optimaal. De eerste achtervolger, Ferrari-coureur Charles Leclerc, leek aan de basis te staan van de pitstop van de Red Bull-coureur door via de boordradio een naderende pitstop aan te kondigen. Trapte het team uit Milton Keynes in een ouderwetse Formule 1-val?

De korte versie van het antwoord op deze vraag luidt simpelweg: nee. De televisie-uitzending van de race op het Jeddah Corniche Circuit deed voorkomen dat Sergio Perez in ronde 15 binnenkwam voor nieuwe banden als reactie op een boordradiobericht van achtervolger Charles Leclerc. De Monegask kreeg kort voor de pitstop van zijn rivaal de duidelijke aanwijzing "Box to overtake!" te horen.

Eerste indicatie van naderende pitstops

Als we iets beter naar de situatie van ronde 14 tot 16 van de race in Jeddah kijken, wordt duidelijk dat de pitstop van Perez niet puur een reactie op de boordradio van Ferrari was. “Hij kwam exact in de ronde naar binnen die we voor de race besproken hadden”, bevestigt Red Bull F1-teambaas Christian Horner achteraf. De voorsprong van Perez op Leclerc was in ronde 13 het grootst: 2,8 seconden. In diezelfde fase meldde de Mexicaan dat zijn rechtervoorband begon te slijten. Met zijn race-engineer stemde hij af om de voorvleugel bij de pitstop een klik te verstellen. Een indicatie dat de pitstop aanstaande was.

Leclerc voerde tegelijkertijd het tempo wat op en verkleinde de achterstand. Bovendien zette hij de boel bij zowel Ferrari als Red Bull op scherp met zijn bericht: "Consider box to overtake". Simpel gezegd: overweeg om me binnen te halen voor een undercut. Zijn race-engineer dacht er even over na en bevestigde een ronde later, in ronde 15: “Box to overtake!”.

Als leider kwam Perez als eerste bij de pitstraatingang aan, met Leclerc inmiddels op slechts 1,6 seconden. De Ferrari-coureur wist precies wat hem te doen stond: het tegenovergestelde van de leider. Het bericht “Stay out, push for overcut” kwam op het moment dat de Monegask al op volle snelheid ter hoogte van de pitstraatingang reed. Het bewijs van een coureur die in de auto zelfstandig nadenkt en weet welke strategieën er uitgespeeld kunnen worden.

De ommekeer

Luttele momenten later crasht Nicholas Latifi in de laatste bocht. Waar Perez de volle mep moest betalen voor zijn pitstop (20,5 seconden inclusief in- en uitrijden van de pits) konden Leclerc (21,0 seconden) en Verstappen (20,7 seconden) profiteren van de safety car-korting. “That’s racing”, zei Perez na afloop. “We kunnen onszelf niets kwalijk nemen. We hebben er alles aan gedaan om deze race vanaf pole te winnen.”

Leclerc legde na afloop uit dat de berichten wel degelijk serieus waren: “We waren klaar voor een stop. We deden het tegenovergestelde van wat Checo deed. Hij kwam die ronde naar binnen. Het was de juiste beslissing.” Een beslissing met de nodige geluk. Was Leclerc wel naar binnen gekomen, had hij niet kunnen profiteren van de pitstop en had hij als vierde moeten aansluiten achter de safety car. In dat geval had Perez de leiding nog altijd in handen, voor teammakker Verstappen en Carlos Sainz. Dan leek niets een 1-2 voor Red Bull nog in de weg te liggen…