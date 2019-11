Hamilton geeft toe: "Valtteri 2.0 zette me aan het denken"

De nieuwe look van Valtteri Bottas met baard en zijn meer vastberaden houding om Lewis Hamilton te verslaan gaven hem de bijnaam Valtteri 2.0. De Finse Formule 1-coureur won in 2018 geen enkele race en laadde zich in de winter weer fysiek en mentaal op om een jaar later het gevecht opnieuw aan te gaan met zijn teamgenoot. Dat leek aanvankelijk te werken, want tot aan de Grand Prix van Spanje ging hij aan de leiding in het kampioenschap. Het bracht zelfs Hamilton enigszins aan het twijfelen.

In een interview met de BBC geeft Hamilton toe dat hij niet om de verbeterde vorm van Bottas heen kon. Bovendien was zijn tweede race-engineer aan de slag gegaan als hoofdengineer aan de andere kant van de pitbox, iemand die de nodige geheimen van de wereldkampioen kon meenemen. "De eerste races gaan meestal niet perfect bij mij. Ze gingen dit jaar niet per se slecht, maar er was ook ineens de externe druk van 'Valtteri 2.0' en ik dacht: 'We staan nu 2-2, hebben allebei evenveel races gewonnen.' En ik moet mentaal sterk blijven. Ik kan me niet laten afleiden door wat er van buitenaf op me af komt, maar als mens is het moeilijk om die dingen niet te zien", vertelt hij.

Sinds de Spaanse Grand Prix, de vijfde GP van het seizoen, begon Hamilton het kampioenschap naar zich toe te trekken. "Daarna begon het op te lopen bij mij en ging het duel naar 3-2, 4-2, 6-2, 8-2, et cetera. Toen dacht ik wel: 'Dit gaat goed!" De sleutel zit hem in een opperste fysieke en mentale fitheid, meent Hamilton. "Het is lastig uit te leggen, maar het is zoals wanneer je wakker wordt. Je bent dan nog een beetje onvast en niet 100%. Daarna kom je op een piekmoment. Ik heb gezocht naar een manier om mezelf fysiek en mentaal scherp te stellen en denk dat ik dat nu meer dan ooit ben. Dat probeer ik elk jaar nog constanter te maken."

Een van Hamiltons sterke punten is volgens Andrew Shovlin, Chief Race Engineer van Mercedes, dat de 34-jarige Brit meer aanpassingsvermogen heeft dan de meeste coureurs wanneer de omstandigheden op de baan veranderen. Hamilton beaamt: "Ik ben altijd goed geweest in mezelf aanpassen, misschien wel beter dan bijna iedereen. Ik duik in elk scenario en vogel het wel uit. En dat werkt bijvoorbeeld goed in de regen. Je moet dan dynamisch te werk gaan, constant van rijstijl veranderen."

Ondanks dat hij inmiddels meer geld heeft dan waar hij van durfde te dromen en een van de succesvolste F1-coureurs aller tijden is, blijft hij gemotiveerd om zichzelf te verbeteren. Daarvoor kijkt hij ook veel naar andere grote atleten. "Ik heb geluisterd naar Valentino [Rossi] en hoe hij het gevoel had zich te moeten aanpassen om de jongere generaties te kunnen verslaan. Hij is zo'n grootheid, ik probeer dan te ontdekken hoe dat voor mezelf kan werken. Ik spreek met tennisster Serena [Williams] en de nuances die zijn aanbrengt aan haar spel, ik kijk naar hoe Tiger [Woods] langzaam terugkomt nadat zijn slag is verbeterd. Dat soort dingen gelden ook voor een coureur. Je kan allerlei details aanpassen om een bredere basis te hebben voor het rijden van snelle ronden. Maar dat gaat om millimeters, micrometers zelfs, en het is heel lastig om altijd die verschillen te zien."

