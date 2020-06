Binotto: "Sainz kan bij Ferrari wereldkampioen worden"

Ferrari besloot de voorbije maanden om na dit seizoen niet langer met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel door te gaan. Als vervanger viel de keuze al snel op Carlos Sainz, die einde contract was bij McLaren en vorig seizoen zijn eerste podium behaalde. Teambaas Binotto verwacht dat Sainz een belangrijke schakel zal zijn in de strijd voor de constructeurstitel en dat de Spanjaard op termijn ook wereldkampioen kan worden bij het team uit Maranello.

"We zouden tevreden zijn als hij net zoals Charles op het hoogste niveau kan meedoen en ons helpt om ons doel te bereiken, de wereldtitel bij de constructeurs", vertelde Binotto aan het Spaanse Marca. "Is Sainz in 2021 een kandidaat voor de titel? Ik denk dat het eerste jaar ingewikkelder zal zijn omdat hij eerst de auto en het team moet begrijpen, daarom hebben we geen contract voor één jaar met hem getekend. Maar ik weet zeker dat hij erg snel is en dat hij uiteindelijk wereldkampioen kan worden."

Bij Ferrari is Leclerc inmiddels het goudhaantje voor de komende jaren. Binotto zegt dat hij met de Monegask heeft overlegd over de komst van Sainz. "We hebben gesproken omdat het voor mij belangrijk is dat hij bij deze beslissingen betrokken is en feedback geeft", aldus Binotto. "We hebben veel in Charles geïnvesteerd, hij is mee de toekomst van dit team, dus hij wist ervan."

Tussen Leclerc en Vettel durfde het vorig seizoen af en toe flink mis te lopen in hun strijd om de nummer een te zijn bij Ferrari. In Brazilië zat de race voor beide rijders er al snel op na onderling contact. Binotto denkt niet dat Leclerc en Sainz een tumultueuze samenwerking tegemoet zullen gaan. "Ik denk niet dat er moeilijke momenten tussen de twee zullen zijn, alles zal soepel verlopen", voorspelt Binotto. "En als die er wel zijn, dan is dat mijn taak. Maar je moet positief zijn. Charles wordt sterker en hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer hij het teambelang van Ferrari begrijpt. Carlos is een harde werker, slim en snel en hij begrijpt vooral wat de geest van Ferrari. Wat in Brazilië gebeurde was pech.Tijdens het racen kunnen dat soort dingen gebeuren."