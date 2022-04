Wie heeft de beste topsnelheid? Verstappen: “De Ferrari is een raket”

Op het snelle stratencircuit van Jeddah beschikte Red Bull Racing twee weken geleden over een betere topsnelheid dan Ferrari. Voor Charles Leclerc toont dit aan dat het team uit Milton Keynes op het moment motorisch in het voordeel is. Max Verstappen wijst echter naar de andere vleugelstanden waarmee Red Bull in Saudi-Arabië reed. “De Ferrari is een raket op het rechte stuk”, aldus de regerend wereldkampioen.

Leclerc zei tijdens de persconferentie eerder op vrijdag dat het voor Ferrari waarschijnlijk gunstiger was geweest als er dit weekend op de oude lay-out van Albert Park zou worden gereden. “Red Bull lijkt erg sterk op het rechte stuk en de baan heeft nu veel rechte stukken”, licht de klassementsleider toe. “We zullen het nu waarschijnlijk iets moeilijker hebben, maar het is zoals het is. Ik weet zeker dat als we een perfect weekend afleveren, we alsnog een goede race kunnen hebben.”

Leclerc suggereert zelfs dat het in Melbourne vooral zaak zal zijn om de schade beperkt te houden. “We moeten op onszelf focussen en het maximale uit het pakket zien te halen. Ik denk dat Imola een betere baan zal zijn voor onze auto. Het is hier vooral zaak om geen grote fouten te maken en zoveel mogelijk punten te pakken”, aldus Leclerc.

Op de vraag van Motorsport.com wat Ferrari tegenover de rechtelijnsnelheid van Red Bull kan zetten, antwoordt de Monegask: “We moeten de auto verder zien te ontwikkelen. We hebben een paar interessante dingen in de pijplijn zitten voor de komende paar races. Hopelijk helpen die ons om weer de overhand te krijgen. Maar het is heel close. Elke kleine update die we op de auto brengen, kan het verschil maken. We moeten voor de volle honderd procent blijven pushen.”

Ander downforceniveau

Verstappen moet echter weinig hebben van de suggestie dat Red Bull over een betere rechtelijnsnelheid zou beschikken. “Mijn persoonlijke indruk is dat de Ferrari een raket is op het rechte stuk. Misschien dat anderen het daar niet mee eens zijn, ik heb geen idee”, reageert Verstappen. “Het hangt ook af van met hoeveel vleugel je rijdt. We hebben zeker een goede topsnelheid, maar ik zou niet zeggen dat wij sneller zijn. Het is alleen dat we ervoor gekozen hadden om met minder downforce te rijden in Jeddah.”

“Het maakt het op zich wel interessant dat je ervoor kan kiezen om met minder downforce te gaan rijden, maar nog wel dezelfde rondetijden weet te realiseren. Dit is goed voor het gevecht”, voegt Verstappen toe. “We zullen het dit weekend opnieuw moeten bekijken. Ik heb natuurlijk geen idee waarmee de anderen gaan rijden in vergelijking met ons. Laten we eerst maar eens kijken hoeveel grip we hier hebben.”