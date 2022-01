Ecclestone: Vettel zou eigenlijk terug moeten keren bij Red Bull

Met vier wereldtitels in de Formule 1 geniet Sebastian Vettel natuurlijk enige status binnen de sport. Zijn laatste titel dateert echter al van 2013, sindsdien staat de Duitser alweer acht seizoenen droog. De afgelopen seizoenen heeft zijn reputatie echter ook een aantal deuken opgelopen. Zo werd Vettel in 2019 en 2020 bij Ferrari verslagen door jonge teamgenoot Charles Leclerc. Zijn aflopende contract bij de Scuderia werd vervolgens niet verlengd, waarna hij voor 2021 koos voor een avontuur bij Aston Martin. Hoewel hij bij die renstal teamgenoot Lance Stroll heeft verslagen en in Azerbeidzjan op het podium stond, waren zijn prestaties over de gehele linie nog niet overtuigend.

Vettel heeft voor 2022 nog een contract bij Aston Martin, maar voor 2023 moet hij opnieuw met het team om tafel voor een nieuwe verbintenis. Een lastig punt daarbij is het vertrek van teambaas Otmar Szafnauer. De Amerikaan met Duits-Roemeense roots was degene die Vettel in 2021 naar Aston Martin haalde en hij staat bekend als iemand met wie Vettel een goede verhouding heeft. Mocht de renstal onder de nieuwe teambaas liever een andere coureur in de auto zetten, dan zou dat kunnen leiden tot een gedwongen pensioen voor de man uit Heppenheim. Dat is een scenario dat Bernie Ecclestone liever geen werkelijkheid ziet worden. “Wanneer hij dat wil. Hem zou niet verteld moeten worden wanneer hij moet stoppen”, antwoordde hij op een vraag van F1-Insider over wanneer hij Vettel met pensioen ziet gaan.

Hoewel Vettel de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen onder fans met hoe hij zich op en naast het circuit inzet voor het milieu en mensenrechten, zijn er door zijn mindere seizoenen wel wat twijfels ontstaan over zijn snelheid. Die twijfels zijn er ook bij Ecclestone. “We weten niet meer hoe snel hij is, omdat hij niet in een competitieve auto zit. Het is dus niet makkelijk om te zeggen dat hij niet zo snel meer is als hij voorheen was”, aldus Ecclestone. De inmiddels 91-jarige Brit heeft wel een oplossing om erachter te komen hoe Vettel er daadwerkelijk voor staat: “Eigenlijk zou hij terug moeten keren bij Red Bull.”