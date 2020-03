Ecclestone zou gehele seizoen 2020 annuleren door coronavirus

De Formule 1 moest de eerste acht Grands Prix van het seizoen 2020 afgelasten of uitstellen door de coronavirus-pandemie. Momenteel is de Grand Prix van Canada op 14 juni de eerste race op de kalender, maar pas rond Pasen verwacht men in Montreal duidelijkheid te kunnen verschaffen of de race door kan gaan. Er zijn zelfs twijfels of de F1 voor de zomer weer van start kan gaan, maar desondanks houdt CEO Chase Carey hoop dat er dit jaar mogelijk tot wel 18 races op de kalender blijven staan. Carey’s voorganger, Bernie Ecclestone, zou niet eens de poging wagen om dat te proberen: hij had het seizoen 2020 op grond van de veiligheid helemaal geschrapt.

“Wat zou ik vandaag doen? Ik denk dat ik zou moeten zeggen dat we stoppen met praten over het organiseren van races dit jaar”, zei de 89-jarige Brit in gesprek met persbureau Reuters. “Dat is het enige wat je op veilige wijze voor iedereen kan doen, zodat niemand domme afspraken gaat maken die misschien niet plaats kunnen vinden.” Hoewel de situatie er volgens Ecclestone dramatisch uitziet, is dat wel wat er gebeurde met andere grote evenementen als het Europees kampioenschap voetbal van 2020 en de Olympische Spelen. “Het is onfortuinlijk, maar het is zoals het is.”

Carey sprak afgelopen week de verwachting uit vijftien tot achttien Grands Prix af te kunnen werken in 2020, maar Ecclestone zou ‘erg, erg verrast’ zijn als de F1 daarin slaagt. “Ik hoop dat het lukt, dat hoop ik echt. Ze kunnen begin volgend jaar nog drie of vier races rijden en dat mee laten tellen voor het kampioenschap van 2020. Het probleem is waar je ze naartoe laat gaan, waar de teams naartoe kunnen gaan en waar de promotor een race wil organiseren. Het is leuk en aardig dat de kalender gemaakt wordt, wat je kan doen terwijl je wacht. Het grote probleem is de promotor zover te krijgen dat ze de race willen organiseren.”