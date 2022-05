Alexander Albon was met hoge verwachtingen afgereisd naar Barcelona. Hij had een punt gepakt in Melbourne en zelfs twee in Miami. De Thaise piloot behaalde deze, voor Williams uitstekende, resultaten mede dankzij een knap staaltje bandenmanagement. De kunstje lukte hem zondag niet nog eens. Sterker, hij werd in het warme Barcelona flink getroffen door gripverlies. Albon, die op zaterdag niet Q1 wist te overleven, maakte in de race maar liefst vier pitstops voor nieuwe banden. Hij eindigde zo als achttiende en laatste, achter teamgenoot Nicholas Latifi.

Het euvel deed zich al voor tijdens zijn ronden richting de startopstelling. "Erg vreemd", zo omschrijft Albon de problemen tijdens de wedstrijd die bij een luchttemperatuur van 34 en een baantemperatuur van maar liefst 50 graden Celsius werd verreden. Het verraste hem behoorlijk, want twee weken eerder ging het juist zo goed in de hitte van Miami. "We hadden hier slijtage met de banden wel verwacht, maar dit was vreemd."

De situatie werd er niet beter op toen de lichten gedoofd waren. Doordat zijn banden in rap tempo aan grip verloren door de warmte, moest Albon vaak naar de pits. "We deden een vier-stopper. Was ik vijf of zes keer naar binnen gegaan, dan had het denk ik niet veel uitgemaakt. De degradatie was ongelooflijk. Ik denk dat ik twintig kilometer per uur langzamer was dan iedereen in bocht 3 en 9. Ik was enorm aan het worstelen." De voormalige Red Bull-piloot vermoedt dat de problemen niet alleen met het Pirelli-rubber te maken hebben. "Normaal zijn we niet zo slecht. Ons tempo is dit jaar best goed. Ik denk dat er iets aan de wagen mankeerde, want dit is ongebruikelijk. Hier moeten we naar kijken."

"Ik reed zo langzaam mogelijk"

En zo kreeg Albon zondag in Barcelona zijn banden maar niet in de juiste 'window'; hij haalde niet de juiste temperatuur waarbij het rubber optimaal presteert. "Ik kon niet langzaam genoeg rijden", verzuchtte Albon bij terugkomst in parc fermé. "Ik ging zo langzaam als mogelijk en nog steeds gingen de banden hard achteruit. En niet een beetje ook. In mijn eerste drie ronden reed ik 2,5 tot drie seconden langzamer dan normaal. Meteen na de eerste ronde was ik seconden aan het verliezen."

Williams - waar Nyck de Vries vrijdag zijn eerste Formule 1-kilometers maakte tijdens een raceweekend - pakte zondag met Latifi de zestiende plaats. Het team staat met drie punten op de tiende en laatste plek in het constructeurskampioenschap.