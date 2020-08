Band van Sainz ging ‘zonder waarschuwing’ naar de vaantjes

Sainz reed zondag een goede wedstrijd en lag op koers voor een vijfde plaats. Kort nadat de linker voorband van Valtteri Bottas het begaf en de Spanjaard zelfs aanspraak maakte op de vierde plaats, ging het ook voor de Madrileen mis. In de voorlaatste ronde plofte de band en Sainz moest binnenkomen voor een nieuwe band. Uiteindelijk eindigde hij op de dertiende plaats en bleef de coureur op de hatelijke nul staan. Tot het moment van het bandenprobleem had McLaren geen enkele aanwijzing dat het mis zou gaan.

“Carlos maakte vroeg in de race al melding van een vibratie, maar er was niets opvallends”, aldus Seidl. “De band ging er ineens aan, dat is natuurlijk erg teleurstellend voor het team en zeker voor Carlos. Het hoort er aan de andere kant ook bij, het kan altijd gebeuren. Het is belangrijk om van de positieve zaken te leren, wat niet ideaal was en wat volgende week beter kan. We hadden geen idee dat het bandenprobleem zou komen. We wisten dat we de banden tijdens een lange stint moesten managen. Maar wij, en ook Pirelli, maakten ons geen zorgen dat het mis zou gaan. Uiteindelijk waren er verschillende auto’s met problemen. Het is belangrijk dat we geen voorbarige conclusies trekken over de oorzaak.”

Komend weekend wordt weer op Silverstone gereden en de banden van Pirelli zijn dan nog een stap zachter. McLaren is bereid een aanpassing te doen om de levensduur van de banden te vergroten. Seidl nam bovendien zijn hoed af voor Sainz, die een sterke wedstrijd reed. “Hij was ontzettend sterk. Hij voelde zich het hele weekend comfortabel, had een paar mooie acties. Alles ging volgens plan, de pitstop was goed, uiteindelijk hadden we alles onder controle om vierde of vijfde te worden, zeker met het probleem van Bottas. Het hoort nu eenmaal bij de racerij en het is belangrijk om zo snel mogelijk de knop om te zetten en te werken aan het volgende weekend.”

Pirelli is inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht van de bandenproblemen bij Sainz, Bottas en Lewis Hamilton.

Met medewerking van Adam Cooper