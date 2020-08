Pirelli start 360 graden-onderzoek na lekke banden

De slotfase van de Britse Grand Prix werd behoorlijk spannend toen Valtteri Bottas, Carlos Sainz en raceleider Lewis Hamilton getroffen werden door een lekke linker voorband. De band van Hamilton ging in de laatste ronde lek, hij wist zijn wagen heelhuids aan de finish te brengen en pakte zo zijn zevende overwinning op Silverstone. Sainz en Bottas vielen beiden buiten de punten nadat ze gedwongen binnen moesten komen. Pirelli heeft nog geen inzicht in de oorzaak van de lekke banden, hoewel het bedrijf suggereerde dat rotzooi op de baan een rol gespeeld kan hebben. De voorvleugel van Kimi Raikkonen ging in de slotfase van de race kapot. Nadat de safety car vroeg in de race in actie moest komen vanwege de crash van Daniil Kvyat, reden de meeste coureurs de rest van de race uit op de harde band. Deze stints waren veel langer dan men bij Pirelli had gedacht.

“We zullen natuurlijk onderzoek doen naar de gebeurtenissen in de laatste ronden”, aldus Isola. “Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. Het kan liggen aan slijtage, banden met 38 ronden of meer zijn redelijk afgedraaid op dit circuit, maar ik kan niet zeggen of dit ook daadwerkelijk het probleem was. Het kan ook om rotzooi gaan, we hebben onderdelen van Kimi’s voorvleugel op het circuit zien liggen. Dat is waarom we niet alleen de kapotte banden willen onderzoeken, maar alle banden die gebruikt zijn in de slotfase van de race. Op basis daarvan kunnen we onderzoeken wat er gebeurd is. Vooraf willen we niets uitsluiten, we zullen alles 360 graden analyseren. We moeten overal rekening mee houden.”

Nog geen aanleiding om plannen aan te passen

Aangezien er komend weekend weer op Silverstone gereden gaat worden, is het noodzakelijk dat Pirelli snel met antwoorden komt. Het onderzoek wordt op locatie uitgevoerd, engineers van Pirelli hebben de band van Hamilton onmiddellijk na de race in beslag genomen. “We hebben de mogelijkheid om hier op het circuit onderzoek te doen in ons laboratorium”, aldus Isola. “Het is duidelijk dat we niet veel tijd voor een onderzoek hebben, we hebben in minder dan een week weer een race. We moeten snel met een conclusie komen. Het plan is om dat maandag of dinsdag op z’n laatst te doen. Dat is het plan.”

Voor het aankomende raceweekend heeft Pirelli een nog zachter bandenassortiment, volgens Isola is er geen aanleiding het aan te passen. “We hebben op dit moment een aantal vragen en op basis van de uitkomst moeten we reageren”, aldus Isola.