Aston-teambaas verdedigt Stroll: “Clashes met ploegmaat gebeuren”

In de F1-sprintrace verdedigde Stroll zijn positie ten opzichte van Aston-ploegmaat Sebastian Vettel toen hij bij het uitkomen van bocht 3 naar links uitweek. Vettel kwam daardoor op het gras terecht en moest zijn inhaalactie afbreken. De actie van Stroll werd later als illegaal bestempeld door de stewards, zij beschreven de actie als een ‘gevaarlijk manoeuvre’. Stroll kreeg tien seconden tijdstraf en drie strafpunten op zijn licentie. Het was niet de eerste keer dat beide Aston-rijders het met elkaar aan de stok hadden. Op Paul Ricard ging Stroll plotseling in de ankers voor de laatste bocht waardoor Vettel moest ingrijpen om zijn teamgenoot te ontwijken. Ook in de Belgische Grand Prix hadden de beide mannen een touché.

“Wanneer je racet kunnen dit soort dingen gebeuren”, zegt Krack, die sinds dit jaar de dagelijkse leiding heeft in het team van de Canadese zakeman Lawrence Stroll, tevens vader van Lance Stroll. “Dit soort dingen gebeuren altijd. Je ziet het ook bij andere teams. Uiteindelijk moet je bepaalde dingen ook niet vooraf vastleggen, zoals wie je eerste of tweede coureur is, dat heeft weer implicaties voor de dynamiek in het team als je dat doet. Vanuit dat oogpunt hebben wij niet zoiets, we hebben dat nooit gehad en dat zal ook niet gebeuren. Wanneer je zoiets niet uitspreekt, moet je ook bereid zijn te accepteren dat ze hard tegen elkaar gaan racen. Dit was onfortuinlijk, dat wil je niet zien. Maar het kan gebeuren als je twee coureurs hebt die even snel zijn en elkaar tegenkomen op de baan.”

Stroll had enkele weken geleden tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Austin een aanvaring met toekomstig teamgenoot Fernando Alonso. Krack ontkent dat er een patroon zit in het gedrag van zijn rijder. “Het wordt soms ook wel overdreven, denk ik. De focus ligt echt op hem. Ik denk niet dat er verder iets over te zeggen valt, eerlijk gezegd gaat het prima.”

Aston Martin vecht in de laatste race van het seizoen om de zesde plek bij de constructeurs. Alfa Romeo bezet die plek momenteel en heeft een voorsprong van vijf punten.

