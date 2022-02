Aston Martin maakt testschema F1-wintertest in Barcelona bekend

Sebastian Vettel mag woensdagochtend namens Aston Martin de eerste meters op het Spaanse circuit maken, waarna zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll het stuur van de viervoudig kampioen in de middag overneemt. Een dag later moet Stroll vroeg uit de veren om zijn testwerk met de AMR22 te vervolgen. Vettel neemt de vervolgens de dondermiddag en vrijdagochtend voor zijn rekening. Zijn ploegmaat sluit de driedaagse pre-season test op het Circuit de Barcelona-Catalunya vervolgens af.

Aston Martin heeft de testdagen dus op deze manier verdeeld, al worden het niet de allereerste meters voor beide coureurs. De Britse renstal vertrok daags na de onthulling van de nieuwe bolide naar het circuit van Silverstone. Waar het op een verkorte versie van de Engelse baan de AMR22 zijn eerste sporen gaf. De shakedown werd gedaan onder het mom van een filmdag, dit betekende dat de maximale afstand honderd kilometer bedroeg en deze op speciale demobanden werd afgelegd.

De wintertest in Barcelona wordt dan de eerste echte vuurdoop voor de nieuwe Aston Martin. Met het oog op de nieuwe reglementen is het des te belangrijker de wagen te controleren op kinderziektes, bugs en natuurlijk aerodynamica. De verse regelgeving zorgt komend seizoen voor een compleet ander uiterlijk van de F1-auto's. Met de onthullingen die al geweest zijn, is te zien dat bijna elke formatie voor een ander design gaat. Zo zit er vaak verschil in de voorvleugel, sidepods en engine cover. De Spaanse test wordt wel zonder publiek verreden, niet live uitgezonden en tevens is er geen live timing beschikbaar. Aan het einde van elke dag komt Motorsport.com met een video waarin de testdag uitgebreid wordt geanalyseerd.

De wintertests worden na Barcelona op 10 maart voortgezet op het circuit in Bahrein, waar 14 dagen later ook de eerste Grand Prix van het F1-seizoen 2022 plaatsvindt.