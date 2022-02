Aston Martin maakt eerste meters met AMR22 op Silverstone

Aston Martin liet voorafgaand aan de onthulling van de AMR22 op donderdag weten dat het de nieuwe F1-auto vrijdag een shakedown zou geven op Silverstone. De renstal doet dit in het kader van een filmdag, waarbij er op speciale demonstratiebanden niet meer dan honderd kilometer mag worden afgelegd. De AMR22 heeft de pitbox volgens een Twitter-bericht van het team al verlaten en daarmee zitten ook de eerste meters van de nieuwe auto voor 2022 er op. Lance Stroll kreeg de eer om de nieuwe bolide als eerste aan de tand te voelen op het Engelse circuit.

Donderdag werd het doek van de AMR22 getrokken, waarmee Aston Martin als eerste team de 'echte' auto toonde en niet een showcar zoals onder meer Red Bull Racing en Haas dat deden. Het komende seizoen staat in het teken van compleet nieuwe technische reglementen, waardoor de auto's in 2022 er compleet anders uitzien. Met de wijzigingen keert het grondeffect weer terug en wil F1 zorgen voor meer spektakel op de baan. Tevens is het idee achter de nieuwe reglementen dat auto's elkaar op de baan beter kunnen volgen, iets wat met de vorige generatie wagens zeer lastig was.

Naast het eventueel opsporen van kinderziektes, is de shakedown ook nuttig voor Mercedes. Zoals bekend wordt de AMR22 aangedreven door een power unit van het Duitse merk. In 2022 wordt met een ander soort brandstof gereden en dus is het de ultieme kans voor Mercedes om te kijken hoe de power unit hierop reageert. Volgens Ferrari leidt de nieuwe brandstof tot twintig pk verlies.