Aston Martin geeft ook Vettel de credits voor progressie

Sebastian Vettel zei eerder deze week geen spijt te hebben van zijn Formule 1-pensioen, ondanks dat Aston Martin na drie races tweede staat bij de constructeurs en zijn opvolger Fernando Alonso al drie keer derde werd. De Duitser krijgt in elk geval wel credits van teambaas Mike Krack voor de huidige successen. “Waar de auto nu staat, is ook zijn verdienste”, zegt de Luxemburger.

Zelf scoorde Vettel in zijn twee seizoenen bij Aston Martin één podiumplaats: P2 in de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021. Achter de schermen speelde de coureur uit Heppenheim een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de wagen. “We hebben vorig jaar heel veel overlegjes gehad, waarin hij dan zei: doe dit of dat, of doe dit niet met de nieuwe auto”, vertelt Krack over de bijdrage van Vettel. “Dus ik denk dat het ook zijn verdienste is.”

Op de vraag of Vettel (35) te vroeg is gestopt, antwoordt Krack: “Of hij te vroeg of te laat is gestopt zou je aan hem moeten vragen. Wij moeten zijn beslissing respecteren. Hij heeft er lang over nagedacht. Nadat hij de beslissing had genomen moesten wij verder en hij moet ook verder. Of dit wel of niet jammer is voor hem, dat zou je aan hem moeten vragen.”