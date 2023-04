Eind 2022 reed Sebastian Vettel in Abu Dhabi zijn laatste race als Formule 1-coureur. Hij zwaaide af met een tiende plaats, waarmee hij Aston Martin één puntje bezorgde en zo definitief aan de zevende plek bij de constructeurs hielp. Daar waar de Duitser zich inmiddels richt op zijn interesses buiten de autosport, heeft zijn laatste werkgever in de Formule 1 een enorme stap voorwaarts gezet. In de eerste drie races van 2023 heeft Aston Martin al drie podiumplaatsen behaald, waarbij Fernando Alonso telkens de man was die op het podium heeft plaatsgenomen.

Tijdens een evenement in Wenen heeft Vettel gezegd dat hij de Formule 1 nog altijd op de voet volgt. De goede prestaties van Aston Martin kunnen hem het gevoel geven dat hij een jaar te vroeg is gestopt, maar zelf wil de ex-coureur uit Heppenheim daar weinig van weten. "Het is altijd moeilijk om te voorspellen wat er volgend jaar gaat gebeuren. Daarom overheerst natuurlijk ook de blijdschap voor het team. Ik ben blij dat het zo goed gaat", zegt Vettel tegen Auto Bild. "Het was duidelijk dat het beter zou gaan dan vorig jaar, omdat het toen best slecht ging. Maar afgezien van het scenario dat zich nu ontvouwt, heb ik mijn besluit genomen zonder na te denken over hoe het dit jaar zou verlopen."

Vettel gunt Alonso successen met Aston Martin

Nadat Vettel vlak voor de zomerstop zijn F1-pensioen aankondigde, schakelde Aston Martin razendsnel door enkele dagen later de komst van Alonso al aan te kondigen. De Spanjaard was in 2010 en 2012 de voornaamste tegenstander van Vettel in de strijd om de wereldtitel, die beide keren in het voordeel van de toenmalig Red Bull-coureur uitviel. Het huidige succes is Alonso gegund, vindt hij. "Ik heb geen spijt van mijn pensioen. Natuurlijk zou het eenvoudiger zijn als de auto nu niet zo goed zou zijn, maar de blijdschap overheerst. Ik ben ook blij voor Fernando", vervolgt Vettel. "Hij heeft enkele jaren niet zo'n goed auto gehad, dus misschien maakt hij nu zijn tweede lente mee."

Het feit dat Vettel geen spijt heeft van zijn pensioen, komt ook door de activiteiten die hij na zijn racecarrière heeft opgepakt. Zo zette hij zich in de afgelopen jaren al in voor diverse milieu- en gelijkheidskwesties en daar is hij na zijn F1-loopbaan mee doorgegaan. "Het gaat goed in mijn nieuwe situatie en ik kijk ernaar uit om me bezig te houden met dingen die me interesseren. Ik geniet van de tijd die ik thuis doorbreng met mijn kinderen en familie. Ik verzamel veel ideeën en denk daar even goed over na voordat er iets concreets uitkomt", aldus Vettel, die tegelijkertijd niet uitsluit dat hij ooit nog in een raceauto stapt. "Op dit moment is alles mogelijk. Het kan alle kanten op. Het is ook mogelijk dat ik over zes maanden helemaal gek word van de bank en weer wil rijden. Maar het kan ook zo zijn dat mijn passie een heel andere kant opgaat en dat ik me op een ander project ga storten."

