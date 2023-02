Aston Martin: Red Bull Racing ondervindt weinig hinder van straf

Red Bull Racing werd vorig jaar bestraft omdat het in 2021 het budgetplafond overschreed. De daaropvolgende boete van 7 miljoen dollar deed geen pijn. De reductie van testtijd in de windtunnel kwam wel hard aan. Als constructeurskampioen mocht het daar al minder tijd in doorbrengen dan de concurrentie. Het enige voordeel dat Red Bull heeft is dat de basis van de RB18 meer dan in orde was, de twee wereldtitels onderstrepen dat, en dat de technische regelgeving voor het komende Formule 1-seizoen amper wijzigt. Er is de afgelopen maanden veel gesproken over de impact van de straf, maar voormalig Red Bull-werknemer Dan Fallows, tegenwoordig technisch directeur bij Aston Martin, kent het team erg goed en denkt dat het weinig schade aanricht. Helemaal met Adrian Newey aan het hoofd van de technische afdeling.

Op de vraag wanneer Falllows verwacht dat Red Bull de ontwikkeling in 2023 moet terugschroeven, antwoordt hij. "Dat is lastig te zeggen. Afgelopen jaar verkeerden ze met hun auto in een zeer sterke positie. De reglementaire veranderingen voor dit jaar zijn niet enorm. Daardoor blijft hun positie vrijwel gelijk bij het ingaan van dit F1-seizoen." Toch gaat Red Bull er volgens Fallows wel iets van merken. "De reductie van uren in de windtunnel doen, zelfs als je sprongen maakt, op een zekere hoogte altijd pijn. Hun kracht zit met name in de aanwezige kennis en ervaring met de huidige regelgeving. Ik ben er vrij zeker van dat zij de impact van de straf kunnen minimaliseren."

Fallows is inmiddels een ervaren rot in F1 en bracht heel wat jaren door in Milton Keynes. Hij voegde zich in 2006 bij Red Bull en vertrok vorig jaar richting Aston Martin. Hij was van de partij toen het Oostenrijkse team meerdere kampioenschappen won en weet dus maar al te goed hoe er gewerkt wordt in dat hoofdkwartier. Met Red Bull als referentie, wat heeft Aston Martin nodig om vooraan te kunnen vechten? "We hebben de middelen om competitief te zijn", vervolgt hij. "We moeten wel realistisch zijn dat we niet op het niveau van de topteams zitten. Ik doel dan meer op de middelen dan de expertise. Over dat laatste was ik namelijk onder de indruk toen ik hier kwam. Het belangrijkste wat nu ontbreekt, is een windtunnel. We hebben geluk dat we die van Mercedes mogen gebruiken, maar daar zit ook een limiet aan. Het is toch anders als je je eigen hebt, je bent dan veel flexibeler. Er komen wel nieuwe simulatiefaciliteiten aan. Houdt dat ons nu tegen in onze progressie? Zeker niet. Maar zijn ze essentieel voor het verbeteren van performance in de toekomst? Absoluut en dat is waar we voor moeten gaan."

Leermeester Newey

Fallows werkte in zijn Red Bull-periode nauw samen met Newey, die in de F1-paddock als een genie wordt gezien. In hoeverre heeft hij geleerde zaken meegenomen naar Aston Martin? "Ik ben een van de gelukkigen die onder Adrian werkte en zijn methodes zag", gaat de technisch directeur verder. "Hij heeft een heel duidelijke benadering van de manier waarop hij een auto ontwerpt en ontwikkelt, vooral wat betreft de aerodynamische kant. Hij sluit geen compromissen en richt zich op kleine details." Fallows kon het met name waarderen dat Newey niet arrogant was. "Hij staat open voor nieuwe ideeën en vindt het niet erg als door hem bedachte zaken niet werken. Het maakt niet uit wie dat dan zegt. Dit probeer ik mee te nemen naar mijn eigen werk. Ik moedig het technische team veel aan om open te staan en bij heel duidelijke visies niet arrogant te worden. Als iemand anders iets beters voorstelt, sta er dan voor open... dus los van wie het is. Dat is een van zijn sterkste punten. Hopelijk zet ik dat door."

