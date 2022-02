Aston Martin onderzoekt bouw van eigen Formule 1-krachtbron

Afgelopen jaar keerde de naam Aston Martin dankzij Lawrence Stroll terug in de Formule 1. De Canadese zakenman heeft grote ambities met de renstal. In 2021 werd gestart met de bouw van een ultramoderne en gloednieuwe fabriek in Silverstone en ook sprak hij reeds de ambitie uit om het team uiterlijk in 2025 mee te laten doen om de overwinningen en wereldtitels. Het daaropvolgende jaar stapt F1 over op een nieuw motorreglement en dat is voor Stroll een ideaal moment om met Aston Martin de volgende stap te zetten: naast het eigen chassis ook een eigen F1-krachtbron bouwen.

Binnen het team wordt er in ieder geval over gesproken, zo bevestigt chief technical officer Andrew Green bij de onthulling van de nieuwe Aston Martin AMR22. “Dat is absoluut iets waar we voor de langere termijn naar kijken. In 2026 komen er nieuwe reglementen voor de krachtbronnen. In de komende jaren wordt daarover gesproken en ik weet zeker dat we daar zeer nauwkeurig naar gaan kijken om te weten te komen of we van zo’n stap kunnen profiteren”, zegt hij. Dat er serieus naar de mogelijkheden voor een eigen F1-motor wordt gekeken, blijkt wel uit het feit dat Stroll zich heeft aangemeld om aanwezig te kunnen zijn bij de gesprekken over de nieuwe aandrijflijnen voor 2026. Naast huidige fabrikanten Ferrari, Mercedes, Renault en Honda zaten ook geïnteresseerde partijen Audi en Porsche aan tafel.

Momenteel neemt Aston Martin nog motoren af bij Mercedes, waarmee de Britse sportwagenbouwer een samenwerking heeft die nog veel verder gaat. De huidige straatauto’s van Aston Martin bevatten veel technologie van de Duitse fabrikant, die een belang van zo’n twintig procent heeft in het in Gaydon gevestigde merk. Bovendien is Stroll goed bevriend met Mercedes F1-teambaas Toto Wolff, die zelf ook aandeelhouder is in Aston. Ook heeft het bedrijf met Tobias Moers de voormalig CEO van AMG aan het roer staan, dat de connecties tussen beide bedrijven alleen maar sterker maakt en de vraag oproept waarom Stroll het risico wil nemen en veel geld wil uitgeven om zelf motorleverancier te worden.

Aston Martin is niet de enige partij die overweegt om in 2026 als motorleverancier toe te treden in de Formule 1. Red Bull heeft inmiddels een eigen Powertrains-divisie opgezet om dat vanaf 2026 te kunnen doen, terwijl de VW Group interesse heeft om Audi en/of Porsche te laten instappen.