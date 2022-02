Aston Martin toont nieuwe auto Vettel en Stroll voor F1-seizoen 2022

Donderdag heeft de tweede Aston Martin-auto uit het moderne Formule 1-tijdperk het levenslicht gezien. Met dank aan Lawrence Stroll is het iconische Britse merk vorig jaar teruggekeerd op de grid, al leverde dat nog niet het gehoopte cachet op. De aangepaste vloer - die vooral auto's met een lage rake heeft getroffen - bleek daar debet aan. Dit jaar is het een kwestie van 'nieuwe ronde, nieuwe kansen', zelfs letterlijk doordat het technische reglement in F1 flink op de schop is gegaan. Sebastian Vettel en Lance Stroll hebben dan ook goede hoop om de weg omhoog te vinden.

Het moet gebeuren met de AMR22, de eerste F1-auto van Aston Martin met het grondeffect, die donderdag tijdens een online presentatie is onthuld. Het team heeft naar eigen zeggen alvast de echte auto laten zien en wijkt daarmee af van wat Haas en Red Bull Racing in de voorbije dagen hebben gedaan. Het Amerikaanse team deelde slechts bewerkte foto's en Red Bull hield het bij een show car. Aston Martin geeft als eerste formatie wél een beeld van wat fans in 'het nieuwe tijdperk' kunnen verwachten, al heeft ook dit team nog zoveel mogelijk technische details verborgen.

Wat betreft de vernieuwde livery is het roze van voormalig titelsponsor BWT verdwenen. Het Oostenrijkse bedrijf is niet meer aan Aston Martin verbonden, de rol van titelsponsor is anno 2022 overgenomen door oliegigant Aramco - ook sponsor van de Formule 1 als geheel. In de aangepaste livery van Aston Martin zijn de roze accenten dan ook vervangen door limoengroene - bijna gele - details, hetgeen de nieuwe bolide een ander en ook fris aanblik moet geven.

Antwoord op de geruchten

Door in ieder geval iets van de AMR22 te tonen en morgen een filmdag af te werken, rekent Aston Martin ook af met geruchten die eind januari ontstonden. Anonieme bronnen beweerden dat het een puinhoop in de fabriek te Silverstone zou zijn en dat Aston Martin behoorlijk achter zou lopen op de planning voor de nieuwe auto. Met de presentatie en vooral de shakedown heeft Aston Martin het best mogelijke antwoord gegeven. De filmdag, waarop een team maximaal honderd kilometer mag afwerken op speciale demobanden, zal vrijdag plaatsvinden op het circuit van Silverstone. Naast Aston Martin zelf zijn die ronden ook van meerwaarde voor motorleverancier Mercedes, aangezien er voor het eerst wordt gereden met de voor E10 aangepaste en ook doorontwikkelde krachtbron.

De nieuwe Aston Martin AMR22 uit alle hoeken

