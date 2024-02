Aston Martin onder indruk van eerste jaar Alonso: "Vol energie"

Het Formule 1-team van Aston Martin Racing kende een uitstekend 2023. De renstal was verrassend sterk tijdens de eerste races en met name Fernando Alonso liet daarin mooie dingen zien. In de eerste acht Grands Prix stond de routinier zes keer op het podium en voegde daar in het verloop van het seizoen nog twee ereplaatsen aan toe. Dat de formatie uit Silverstone een grote stap kon maken ten opzichte van 2022 is volgens teambaas Mike Krack grotendeels te danken aan de inzet van Alonso. "Veel coureurs gaan richting het einde van hun carrière naar kleinere teams en pakken dan alles wat ze pakken kunnen. Dat was niet wat wij bij hem gezien hebben. We hadden een coureur waar je van dacht dat het zijn eerste seizoen was, vol energie", vertelt de Luxemburger.

Om een voorbeeld bij de lovende woorden te geven legt Krack uit hoe Alonso in de eerste maanden in de fabriek aanwezig was. "Hij gaf het goede voorbeeld door als eerste op kantoor te zijn", aldus de Aston Martin-topman. "Als je 's morgens vroeg op kantoor aankwam, zat hij er al en riep: 'Goedemiddag heren!' Dit voorbeeld heeft het team positief beïnvloed en ons gepusht. We zijn nu een beter team dan twaalf maanden geleden. Natuurlijk is dat ook te danken aan de inzet van anderen, maar ik geloof dat we met hem veel beter zijn dan dat we zonder hem zouden zijn."

Dat de mening van Krack in de breedte van het team gedeeld wordt, blijkt wel uit de woorden van technisch directeur Tim McCullough. Ook hij ziet dat de komst van Alonso het team verder heeft gebracht. "Vanaf het moment dat hij bij ons was, was hij een positieve kracht in ons team", legt de technicus uit. "Ik kende hem niet heel goed, ik had wel een beeld van hem, maar het is indrukwekkend om te zien hoe ver hij ons gepusht heeft. Hij is ook heel efficiënt met zijn feedback en heeft veel kennis. Het is heel, heel indrukwekkend."

Aston Martin wil graag verlengen

De toekomst van Alonso ligt aan het einde van komend seizoen nog open. Zijn contract bij Aston Martin loopt aan het einde van komend seizoen af en nu de kalender steeds voller wordt overweegt de 42-jarige coureur om zijn F1-loopbaan te beëindigen. Het is echter wel zo dat de Spaanse coureur ook zeker niet uitsluit dat hij na 2024 ook op de grid staat. Krack heeft goede hoop dat de rijder bij zijn team blijft: "Ik hoop dat we samen door kunnen gaan. Als we de dynamiek en het samenwerkingsniveau die we nu hebben vasthouden, dan kunnen we voor altijd doorgaan!"