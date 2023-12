Alonso: Niet leeftijd, maar drukke kalender speelt rol bij nieuw afscheid van F1

Dit seizoen had oorspronkelijk 24 races moeten tellen, maar er ging al vrij vroeg een streep door de Grand Prix van China terwijl de Grand Prix van Emilia-Romagna op het laatste moment afgelast werd vanwege overstromingen in de regio. Zo daalde het aantal races naar 22, maar volgend jaar volgt meteen een nieuwe poging om tot 24 races te komen. Voor Fernando Alonso, die dit jaar 42 kaarsjes uitblies, zal daarom ook niet vooral zijn leeftijd, maar het aantal races een rol spelen in een besluit om afscheid te nemen van de sport. "Om competitief te zijn, om de snelheid weer te voelen en om weer het weekend in te gaan met de wetenschap dat je alles perfect moet doen omdat er een kans is op een podium of een zege, dat geeft je echt een heel andere benadering en een heel andere liefde voor de dingen die je doet en je toewijding", zegt Alonso.

"Ik heb zelfs voor 2018 vaak gezegd dat ik niet zal stoppen omdat ik niet meer gemotiveerd ben om te racen of dat ik me langzaam voel. Als ik me op een dag langzaam voel, dan zal dat wel merkbaar zijn. Ik zal dan niet blij zijn met mijn eigen prestaties en zal dan de eerste zijn om mijn hand op te steken en te zeggen 'dit is het moment [om te stoppen]'. Maar ik denk niet dat die tijd zal komen. Wat betreft dat gevoel van langzaam zijn: ik heb extreem veel zelfvertrouwen. Het kan dus zijn dat de kalender en het veeleisende schema mij op een dag het gevoel geven dat het tijd is, omdat er ook andere dingen in het leven zijn."

Er is in de Formule 1 regelmatig kritiek geweest op de overvolle kalender en met name de hoeveelheid triple-headers. Dit seizoen eindigde met een triple-header en double-header, maar volgend jaar wordt het seizoen afgesloten met een bijzondere triple-header van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Dat zorgt ervoor dat de coureurs opnieuw hun slaappatroon moeten aanpassen aan de nachtrace in Las Vegas, de avondrace in Qatar en de race bij zonsondergang in Abu Dhabi. Alonso ziet dit soort triple-headers meer als gevaar voor zijn plezier in de Formule 1 dan een gebrek aan snelheid. "Dit seizoen was al zeer veeleisend met slechts 22 races, dankzij twee afgelastingen. Volgend jaar, met de volledige kalender, moeten we zien hoe het voelt. Ik zag dat er een triple-header bij zit. Ik begrijp niet waarom, want ik dacht dat Las Vegas volgend jaar een losstaande race zou zijn... Maar het zijn dus drie races achter elkaar. Door dit soort dingen gaat mijn batterij leeg, niet door het rijden."