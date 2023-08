Aston Martin had een vliegende start van het seizoen. Fernando Alonso noteerde in de eerste zes races vijf podiums en was daarmee de naaste belager van de dominante Red Bulls. Naarmate het seizoen vorderde verloor de Britse renstal echter terrein en zakte het team ook in het constructeurskampioenschap. Mercedes is de formatie uit Silverstone al voorbij gestoken en Ferrari staat nog maar één punt achter. Ook het herleefde McLaren kwam de laatste races met rasse schreden dichterbij.

Tijdens de GP van België noteerde Alonso weer een klassering in de top-vijf. De Spanjaard was blij met het gevoel van de auto en denkt dat zijn werkgever de weg naar boven weer gevonden heeft. Teambaas Mike Krack verwacht ook progressie en kondigt aan dat Aston Martin in de tweede seizoenshelft nog een groot aantal updates in de pijplijn heeft zitten. "We hebben voor alle races updates staan", sprak de Luxemburger. "Ook als je de lijst [met updates] leest in Zandvoort staat er wat van ons op. We zullen de kraan niet dichtdraaien, maar blijven juist vol gas geven."

McLaren kwam in Silverstone met een update waarmee het team een gigantische stap naar voren zette. Of Aston Martin eenzelfde stap kan zetten met de veranderingen op de auto, weet Krack niet: "Als ik dat wist, had ik het graag verteld. We hebben een plan voor de set-up en een plan voor de ontwikkeling, die gebaseerd zijn op het continu blijven doorontwikkelen van de auto. We volgen die plannen en zien welke richting we op moeten."

Verschil met vorig jaar

Ondanks de mindere prestaties tijdens de laatste races voor de zomerstop blijft Krack tevreden: "We hebben nu een reflectiemoment. We hebben veel meer punten dan dat we vorig jaar op dit moment hadden en we staan derde in het kampioenschap. Daar horen vanzelfsprekend hogere verwachtingen bij, maar men moet niet vergeten dat we grote stappen gezet hebben. Het is belangrijk om uit te zoomen en te zien wat we al behaald hebben."