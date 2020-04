Stroll: F1-toetreding van Aston Martin is een 'historisch moment'

Met de formele bevestiging door aandeelhouders is het definitief duidelijk: voor het eerst sinds de jaren '60 zal Aston Martin weer deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Volgens Stroll senior een logische zaak. "Een iconisch merk met de geschiedenis van Aston Martin hoort ook actief te zijn op het hoogste niveau van de autosport", is de gefortuneerde Canadees van mening.

"Ik denk zelfs dat dit de meest tot de verbeelding sprekende gebeurtenis uit de recente Formule 1-geschiedenis is. Het is prachtig voor alle betrokkenen van de sport, vooral voor de fans. Onze investeringen plaatsen de Formule 1 ook centraal in de marketingstrategie [van Aston Martin]. De wereldwijde schijnwerpers van de Formule 1 zijn ongeëvenaard en zullen we dus gebruiken om het merk Aston Martin nog beter in onze belangrijkste markten te tonen."

F1 als ultieme poging om Aston Martin van ondergang te redden

Dat laatste is ook hard nodig. De prijs van het Aston Martin Lagonda-aandeel blijft kelderen. Het bedrijf zit financieel in zeer zwaar weer. Zozeer zelfs dat Aston Martin-kopstukken waarschuwen voor een volledig ondergang van het bedrijf: "Het bedrijf is van mening dat het niet voldoende werkkapitaal heeft om te voldoen aan alle verplichtingen voor de komende twaalf maanden."

Ondanks deze noodkreet blijft Stroll hoopvol. Hij denkt dat de Formule 1-deal het merk Aston Martin op meerdere vlakken kan helpen. Qua marketing, maar ook qua techniek. "Dat is een ander belangrijk onderdeel van onze strategie. De Formule 1 helpt niet alleen om het merk te promoten, het biedt ook mogelijkheden om de technologie te gebruiken. Ik ben ongelooflijk enthousiast om te zien welke technologie uit het raceprogramma we kunnen gebruiken voor onze straatauto's."

