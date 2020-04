Aandeelhouders akkoord: Aston Martin in 2021 als fabrieksteam in F1

Aston Martin is momenteel nog als titelsponsor aan Red Bull Racing verbonden. Die deal loopt aan het eind van dit jaar af en zal niet worden verlengd. De wegen scheiden dus. Het heeft vanzelfsprekend alles te maken met de investeringen van Lawrence Stroll in het Britse sportwagenmerk.

De vader van F1-coureur Lance heeft in januari al een eerste miljoeneninvestering in Aston Martin Lagonda gedaan. De coronacrisis - en de daardoor ingestorte beurskoersen - gaven hem een uitgelezen kans om nog meer aandelen in bezit te krijgen. En dus heeft het consortium van Stroll senior recent nogmaals 293 miljoen euro in het noodlijdende bedrijf gepompt.

F1-plan op 30 maart formeel goedgekeurd

De overige aandeelhouders hebben deze investering op maandag 30 april formeel goedgekeurd. Met die goedkeuring is ook de F1-toetreding van Aston Martin formeel beklonken. Wat al enige tijd in de lucht hing is nu onomstotelijk en officieel: Aston Martin vervangt Racing Point en neemt vanaf 2021 als 'fabrieksteam' deel aan de Formule 1.

De naam en livery zal veranderen, maar sportief gezien blijft wel veel bij hetzelfde. Al zal het verwachtingspatroon volgens Stroll wel veranderen. "De naam Aston Martin brengt natuurlijk meer druk en ook hogere verwachtingen met zich mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat ons team in Silverstone dat aankan en dat ze de naam Aston Martin eer aan doen." De formele bevestiging betekent dat Aston Martin voor het eerst sinds de jaren '60 weer deelneemt aan de koningsklasse van de autosport.

VIDEO: Het hypercar-project van Aston Martin, de Valkyrie in beeld